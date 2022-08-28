Журналистка отметила, что главнокомандующий ВСУ приедет праздновать освобождение полуострова от оккупантов и День защитников Украины.

На фоне "бавовны" во временно оккупированном Крыму украинцы начали еще сильнее ждать освобождения полуострова от российских захватчиков. В сети начался веселый флешмоб, который уже вышел на новый уровень троллинга. Украинцы бронируют себе отели и рестораны для празднования победы в Крыму. Сейчас же апартаменты забронировали в гостинице "Мрия", на имя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Журналистка Ярослава Коба показала на своей странице в Facebook реакцию работников отеля.

Так, она обратилась в администрацию отеля "Мрия" и попросила забронировать номер на 14 октября (День защитников Украины). Журналистка рассказала, что в этот день на полуострове планируется салют в честь освобождения Крыма от российских захватчиков. Администратор гостиницы нисколько не удивился. Он попросил написать фамилию и имя человека, на которого нужно оформить бронь. Коба написала, что номер арендуется для Залужного Валерия. Затем она прислала электронный адрес "slavaukraini".

Відео дня:

Администратор гостиницы не обратил на это никакого внимания и спросил, есть ли у "представительницы" Залужного кэшбек от российского банка. Та ответила, что у нее нет карточки от такого банка, ведь она из Украины.

Тогда администратор сообщила, что бронирование будет происходить без кэшбэка и подтвердила, что отель будет ожидать гостя 14 октября. Такая реакция ошеломила пользователей сети. Они отметили, что россияне в Крыму уже поняли - Украина скоро вернется и это неизбежно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупационное "руководство" Крыма вывезло свои семьи с полуострова.

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