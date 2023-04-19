Местные жители "атаковали" звонками полицию.

В Кишиневе вспыхнул скандал из-за громкой церковной службы, которая возмутила местных жителей в пасхальную ночь.

В частности, люди пожаловались, что богослужение мешает им спать и "атаковали" звонками полицию. Об этом пишет издание Point, цитируя слова сотрудницы экстренной службы 112.

"Жильцы одного из многоквартирных домов позвонили и попросили вмешаться в церковную службу. Люди обратились в полицию, чтобы полицейские приехали и остановили работу служителей церкви, потому что пасхальная служба мешает людям спать", - рассказала она.

На месте инцидента правоохранители выяснили, что попы решили оборудовать церковь динамиками. По словам сотрудницы, неизвестно, чем закончилась эта "спецоперация", однако полиция вынуждена реагировать на подобные вызовы. Также она отметила, что местные жители были весьма "настойчивы" в своих обращениях.

Украинцев на Пасху расстроила трагедия

Напомним, что православная Пасха в Украине, которая в этом году пришлась на 16 апреля, также не прошла без инцидентов. Однако здесь праздник испортили не выходки местного населения, а новость об очередном военном преступлении войск РФ.

Не повезло Преображенскому кафедральному собору (Донецкая область), который попал под сильный обстрел. Поврежден вход храма. Также в этот день враг организовал еще ряд провокаций, открыв огонь по украинским "святыням".

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