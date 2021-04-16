Сумма штрафа составила 850 гривень.

В Киеве мотоциклист закрыл государственный номер своего транспортного средства предметом женского белья и был оштрафован на 850 гривень.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

"Патрульные почти ежедневно выявляют водителей, которые скрывают свой номерной знак на авто: закрашивают, клеят пленки и другие вещи. Мотоциклист, которого заметили инспекторы на улице Елены Телиги, все же сумел удивить.

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Табличку с номерным знаком заслоняло женское белье. Мужчина уверял патрульных, что не знает, как этот интимный предмет гардероба оказался на номере, предполагал, что "надуло ветром", - говорится в сообщении

Несмотря на такие объяснения, водителю не поверили и оштрафовали на 850 гривень: "Избежать ответственности не удалось, патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 6 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов) КУоАП. Сейчас санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 850 гривень".

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Автор: Дмитрий Хилюк