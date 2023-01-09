По словам временно исполняющего обязанности главы ведомства, меры примут в рамках законодательства.

В отношении скандальной пресс-офицерши ГПСУ Иванны Плантовской примут соответствующие решения в рамках действующего законодательства. На ситуацию в ведомстве сразу отреагировали, хотя напрямую комментировать личную жизнь сотрудников не имеют права.

Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Государственной пограничной службы Украины, бригадный генерал Вячеслав Демченко в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он сказал: "Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства".

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По словам Демченко, "обидно", что во времена, когда многие бойцы ГПСУ защищают Украину с оружием в руках и погибают за страну, есть сотрудники ведомства, которые хвастаются своей роскошной личной жизнью. Он назвал такое поведение "недопустимым" во время войны.

Скандал с пресс-офицершей ГПСУ: что известно

Пользователи сети 7 января обратили внимание на публикации пресс-офицерши Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванны Плантовской. Пока в Украине шли тяжелые бои с российскими оккупантами, она выставляла фотографии своей роскошной личной жизни. Многие из них были сделаны за границей, в частности, во Франции.

Позже появились подробности о начальнике пресс-офицерши. У генерала-майора Сергея Мула во время обысков нашли незадекларированное имущество, много наличных в гривнах и иностранной валюте, а также паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандес. Ему сообщили о подозрении в декабре 2022 года, по данным НАБУ. Сейчас Мул находится в отпуске, но не арестован.

Бывший народный депутат Борислав Береза сообщил, что Мул проживал в квартире партнера Кауфмана — одного из самых влиятельных людей в Одесской области. А на должность в ГПСУ генерал-майора назначили кум сына бывшего генпрокурора Пшонки Вадим Слюсарев и нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко.

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