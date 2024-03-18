Трудно представить пищу без соусов, ведь не только обогащают вкус блюда, но и повышает пищевую ценность или наоборот - понижают ею.

Многие из нас любят различные соусы, но почти никто не задумывается, полезны ли они. Ведь соусы могут скрывать лишние углеводы и калории, делая даже здоровые блюда вредными.

Издание USA Today выяснило у диетолога Эбби Шарп, может ли соус повлиять на наше здоровье.

Приправа - это все, что усиливает вкус пищи, в том числе соусы. Среди любимых - кетчуп, майонез, горчица, соевый соус, васаби и острый соус.

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Полезны ли приправы для здоровья

Хотя многие считают, что приправы сводят на нет все полезные свойства продуктов, с которыми они сочетаются, Шарп утверждает, что они могут помочь нам питаться более полноценно и разнообразно.

"Я бы предпочла, чтобы люди добавляли приправу, которая действительно скрасит их день и сделает их еду приятной, а не полностью отказывались от нее", - говорит она.

Какая приправа самая полезная

Самая низкокалорийная приправа не всегда является самым здоровым выбором. Диетолог рекомендует искать возможность добавить в блюдо дополнительные питательные вещества. Ее любимая приправа - гуакамоле, потому что авокадо содержит полезные жиры, калий и клетчатку.

"Когда приправа может добавить полезные жиры, клетчатку или белок, она фактически добавляет питательные вещества в общий рацион... а также улучшает профиль сытости блюда", - говорит Шарп.

Самые полезные соусы:

гуакамоле;

горчица;

бальзамический уксус;

сальса;

острый соус;

цацики;

хумус;

песто.

Смеси специй, как таджин, - еще один интересный и низкокалорийный способ придать блюдам вкус.

Как покупать полезные приправы

Во-первых, не поддавайтесь на маркетинговую рекламу "без жира". В обезжиренные и низкокалорийные приправы часто добавляют дополнительный сахар или соль, чтобы компенсировать вкус.

"Я бы предпочла, чтобы люди брали полножирную версию, в которой больше сытости, а не обезжиренный вариант, в котором на самом деле больше сахара", - говорит Шарп.

По ее словам, дополнительный сахар и соль можно обнаружить в списке ингредиентов, в том числе сиропы. Как правило, самые здоровые продукты имеют простые списки ингредиентов.

"Острый соус (в основном) состоит из специй и уксуса, может быть, немного томатной пасты", - говорит Шарп. "Именно на них мы и хотим обратить внимание - когда мы получаем большую вкусовую отдачу за наши калории".

Вреден ли майонез

Майонез содержит больше калорий и насыщенных жиров, чем некоторые другие приправы, но это не значит, что надо полностью отказаться от его употребления. В отличие от менее калорийных или более питательных вариантов, с этой приправой нужно следить за размером порции.

Шарп советует "растягивать" порции - смешивать майонез с другой приправой, обладающей высокой питательной ценностью, вместо того чтобы есть его самостоятельно. Для соленых блюд попробуйте смешать столовую ложку майонеза со столовой ложкой нежирного греческого йогурта. При приготовлении салата из яиц, тунца или курицы Шарп любит смешивать майонез с пюре из авокадо.

"Это отличный способ добавить полезные жиры, но при этом получить кремообразную консистенцию и гораздо больше вкуса", - говорит она.

По словам Шарп, этот прием можно использовать практически с любыми приправами или соусами: добавив немного куриного или костного бульона, вы сделаете ваш магазинный соус более насыщенным и менее калорийным.

Ранее УНИАН писал, какая специя самая лучшая для здоровья.

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