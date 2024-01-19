В соусе много пищевых антиоксидантов, и он обладает некоторыми антимикробными свойствами.

Немногие продукты могут быть столь же универсальными, как соевый соус. Как отметила дипломированный диетолог и национальный представитель Академии питания Кэролайн Сьюзи, соевый соус прекрасно сочетается со многими продуктами USA Today.

"Соевый соус можно употреблять в умеренных количествах, и он может быть частью здорового питания", - сказала она.

Соевый соус - польза и вред

Что касается пользы для здоровья, у соевого соуса есть некоторые преимущества и недостатки. По словам ведущего диетолога клиники Майо Тары Шмидт, в нем много пищевых антиоксидантов, и он обладает некоторыми антимикробными свойствами.

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"При высоком уровне потребления соевый соус также может оказывать противовоспалительное действие", - добавила она.

Но такая пищевая ценность минимальна, поэтому соевый соус следует употреблять в первую очередь для вкуса или в качестве заменителя соли.

"Хотя различные соевые продукты приносят нам некоторую пользу для здоровья, проблема соевого соуса заключается в высокой концентрации натрия", - предупредила диетолог.

А избыток соли в рационе может привести к высокому кровяному давлению, болезням сердца и инсульту, акцентируют специалисты.

Несмотря на то, что в соевом соусе содержится много натрия, его все же значительно меньше, чем натрия в столовой ложке соли, поэтому некоторые люди используют соевый соус в качестве заменителя соли.

"Соевый соус может быть отличной альтернативой соли для людей с высоким кровяным давлением, которым необходимо снизить потребление натрия", - отметил основатель RedRiver Health and Wellness Джош Редд.

По его словам, также особенно осторожными при употреблении большого количества соевого соуса нужно быть и людям с аутоиммунными или хроническими заболеваниями из-за содержания в нем пшеницы. Специалисты обнаружили, что у многих пациентов с аутоиммунными заболеваниями непереносимость глютена.

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