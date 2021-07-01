В Киеве в машине одной из служб такси обнаружили змею.
По информации Telegram-канала "Киев Сейчас", маисовый полоз, также известный как "красная крысиная змея", сбежал из плохо закрытого террариума в квартире на 4 этаже.
Животное сползло по дереву, проползло по улице и залезло в автомобиль - в щель между бензобаком и днищем машины.
Путь рептилии отследили по камерам видеонаблюдения. Чтобы извлечь змею, авто пришлось частично разобрать и снять бензобак.
Полоз не пострадал: его вернули хозяевам.
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Справка УНИАН. Маисовый или пятнистый лазающий полоз - это небольшая неядовитая змея из рода Pantherophis, обитающая в Северной Америке. Животное пользуется популярностью в частных коллекциях, также известно как гутата или красная крысиная змея.
Питается преимущественно грызунами, в основном мышами и крысами. Для взрослых особей этих рептилий характерен полудревесный образ жизни.
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