Чтобы вытащить рептилию, авто пришлось разобрать.

В Киеве в машине одной из служб такси обнаружили змею.

По информации Telegram-канала "Киев Сейчас", маисовый полоз, также известный как "красная крысиная змея", сбежал из плохо закрытого террариума в квартире на 4 этаже.

Животное сползло по дереву, проползло по улице и залезло в автомобиль - в щель между бензобаком и днищем машины.

Путь рептилии отследили по камерам видеонаблюдения. Чтобы извлечь змею, авто пришлось частично разобрать и снять бензобак.

Полоз не пострадал: его вернули хозяевам.

Вас также могут заинтересовать новости:

Справка УНИАН. Маисовый или пятнистый лазающий полоз - это небольшая неядовитая змея из рода Pantherophis, обитающая в Северной Америке. Животное пользуется популярностью в частных коллекциях, также известно как гутата или красная крысиная змея.

Питается преимущественно грызунами, в основном мышами и крысами. Для взрослых особей этих рептилий характерен полудревесный образ жизни.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова