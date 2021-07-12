Книга была написана в 1688 году, а издана в 1704-м. В те времена Шеффилдский собор еще был церковью и славился своей библиотекой.

Шеффилдский собор в Англии получил посылку с книгой "Вера и практика англиканской церкви", которую читатель взял из церковной библиотеке в 1709 году.

Жительница Уэльса нашла эту книгу среди вещей своей умершей крестной матери.

В завещании покойной указано, что "Веру и практику англиканской церкви" необходимо вернуть в собор, сообщает ТСН со ссылкой на Sheffield Star.

Книга была написана в 1688 году, а издана в 1704-м. В те времена Шеффилдский собор еще был церковью и славился своей библиотекой.

Читайте такжеВ Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере (фото)

"Я пытаюсь посчитать, каким мог бы быть штраф для читателя, - он позволил бы нам купить новую крышу или что-то еще", - пошутил заместитель настоятеля собора Кейт Фэрроу.

"Вера и практика англиканской церкви" станет жемчужиной в литературной коллекции Шеффилдского собора.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко