Шеффилдский собор в Англии получил посылку с книгой "Вера и практика англиканской церкви", которую читатель взял из церковной библиотеке в 1709 году.
Жительница Уэльса нашла эту книгу среди вещей своей умершей крестной матери.
В завещании покойной указано, что "Веру и практику англиканской церкви" необходимо вернуть в собор, сообщает ТСН со ссылкой на Sheffield Star.
Книга была написана в 1688 году, а издана в 1704-м. В те времена Шеффилдский собор еще был церковью и славился своей библиотекой.
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"Я пытаюсь посчитать, каким мог бы быть штраф для читателя, - он позволил бы нам купить новую крышу или что-то еще", - пошутил заместитель настоятеля собора Кейт Фэрроу.
"Вера и практика англиканской церкви" станет жемчужиной в литературной коллекции Шеффилдского собора.
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