В США католическая школа избавилась от книг о Гарри Поттере из-за "настоящих" заклинаний

Местный пастор уверяет, что заклинания из фантастической книги действительно могут вызвать злых духов.

Частная католическая школа в Нэшвилле, США устранила книги о Гарри Поттере из своей библиотеки за то, что они содержат «настоящие проклятия и заклинания, которые при прочтении человеком могут вызывать злых духов».

Как пишет The Guardian, пастор католической школы святого Эдуарда, которая обучает детей от дошкольного возраста до восьмого класса, сообщил родителям о том, что серия книг Джоан Роулинг была изучена «несколькими» экзорцистами. И они рекомендовали устранить эти литературные произведения из библиотеки.

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«Эти книги представляют магию: как добрую, так и злую. Это не правда, но довольно хитрый обман. Заклинания и проклятия, описанные в книге, — это настоящие заклинания и проклятия. Если их прочтет человек, они могут вызвать злых духов, которые предстанут перед лицом, читающим текст», - написал родителям детей преподобный Дан Рихил.

Издание напоминает, что серия книг о Гарри Поттере была опубликована в период между 1997 и 2007 годами. Среди заклятий, упомянутых в них, были, например, «убийственное» проклятие «авада кедавра», «круцио» для пыток, «империо», которое позволяет чародеям контролировать действия других людей.

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Руководитель школ католической епархии в Нэшвилле Ребекка Хаммел прокомментировала, что преподобный Рихил разослал родителям письмо после того, как один из них обратился с определенным запросом о Гарри Поттере.

«Он вполне уполномочен действовать в таких случаях. Каждый пастор имеет каноническую власть делать такие выводы для школ своей епархии», - пояснила она.