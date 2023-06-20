Они могут развеселить любого.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают невероятным чувством юмора. По их словам, именно они могут развеселить буквально любого человека одной лишь шуткой или метким словом.

Водолей

У Водолеев, на самом деле, очень тонкая натура, позволяющая чувствовать людей. К тому же это очень умный знак Зодиака. Эти два качестве в симбиозе дают невероятный эффект. Они могут поддержать любой разговор, метко пошутить и при этом никого не обидеть. К слову, среди Водолеев очень много стендап-комиков, так как они обожают публику и много говорить. Они могут придумать шутку из ничего.

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Рак

Рак - еще один знак Зодиака, который с детства обожает много шутить. Иногда люди считают их несерьезными из-за того, что они постоянно смеються, однако Раки уверены, что смех продлевает жизнь. Более того, представители этого зодиакального созвездия часто прикрывают свое плохое настроение именно юмором. Им так легче жить и решать какие-то проблемы. Интересно и то, что Раки могут сами над собой посмеяться.

Напомним, двум знакам Зодиака сильно подфартит уже совсем скоро.

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