Тыквенные семечки можно есть как налегке, так и добавляя их к различным блюдам.

Тыква является прекрасным источником белка, клетчатки, полезных жиров и минералов, таких как магний и фосфор. В то же время тыквенные семечки имеют полезные растительные соединения, а именно фитостеролы и полифенолы, которые могут способствовать общему улучшению здоровья, пишет health, ссылаясь на исследования.

Исследования показывают, что тыквенные семечки являются частью здорового питания, а также то, что они могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, вероятно, из-за их положительного влияния на уровень жиров в крови.

Кроме того, тыквенные семечки исследовали и в других сферах. К примеру, их возможную роль в борьбе с раком, нейродегенеративными заболеваниями и диабетом 2 типа. Однако для подтверждения такого влияния нужно проводить дополнительные исследования. Также тыквенные семечки являются прекрасным источником жиров.

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По словам экспертов, независимо от того, любите ли вы цельные семечки или измельченные, оба варианта являются питательными, ведь содержат много белка, полезные жиры и различные минералы.

Обжаривание семян усиливает их ореховость и хрусткость. Также во время обжаривания можно добавлять приправы и сделать их более приятными для перекуса.

Как есть тыквенные семечки

Вкусом этих семян можно наслаждаться без дополнений, однако если вы хотите их с чем-то совместить, то эксперты советуют:

смешать тыквенные семечки с овсом, медом, орехами и сухофруктами, после чего запеките, чтобы получить хрустящую гранулу, смакуйте ее с йогуртом или молоком;

посыпать тыквенными семечками салатную зелень и цельные зерна, к примеру, киноа;

смешать тыквенные семечки с базиликом, чесноком, оливковым маслом и сыром пармезан, чтобы создать соус песто для пасты, сэндвичей или использовать как заправку;

добавить тыквенные семечки в верхнюю часть чаши для смузи вместе с фруктами и орехами;

смешать тыквенные семечки с овсяными хлопьями, арахисовым маслом, медом и черной шоколадной крошкой, после чего сделайте небольшие энергетические шарики для быстрого перекуса;

посыпать куриные грудки или рыбное филе измельченными тыквенными семечками перед запеканием, чтобы мясо имело хрустящую и ароматную корочку.

Какие еще продукты полезны для здоровья человека

Ранее исследователи назвали преимущества употребления гранатов. По словам экспертов, часто гранат относят к категории "суперпродуктов", ведь он имеет много преимуществ для здоровья.

Также были названы продукты, которые имеют больше всего витамина B12. Известно, что рекомендуемая суточная норма B12 составляет 2,4 микрограмма (мкг) для взрослых, 2,6 мкг для беременных и 2,8 мкг для женщин, которые кормят грудью. По словам экспертов, больше всего этого витамина содержится преимущественно в морепродуктах.

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