Самолет решили развернуть в качестве меры предосторожности.

Самолет авиакомпании AirFrance, летевший из Парижа в город Пуэнт-а-Питр в Гваделупе, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пассажира, который потерял свой телефон на борту. Об этом сообщает The Daily Mail.

Уточняется, что самолет с 375 пассажирами было решено развернуть в качестве меры предосторожности. В воздухе он пробыл всего два часа.

По данным FlightRadar24, лайнер совершил один круг у западного побережья Франции, прежде чем вернуться в парижский аэропорт Орли. Через 20 минут после приземления он все же вылетел в Гваделупу.

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В AirPlusNews сообщили, что эта ситуация произошла через месяц после того, как тот же самолет был вынужден повернуться в аэропорт вылета после того, как пассажир уронил свой телефон в вентиляционное отверстие, что значительно увеличило риск возникновения пожара. Это случилось с рейсом, который должен был лететь из Парижа в столицу Мартиники Фор-де-Франс.

"Опасаясь, что литиевая батарея телефона повреждена и существует риск возгорания, экипаж принял решение в качестве меры предосторожности направить рейс в Париж", - пояснили в авиакомпании.

Другие случае с возвращением самолетов

Как писал УНИАН, в 2023 году самолет из Атланты в Барселону в Испании был развернут из-за "биологической угрозы". Дело в том, что у одного из пассажиров были проблемы с кишечником. На земле пилот самолета сказал пассажирам: "Это просто биологическая угроза, у нас пассажир, у которого была диарея на протяжении всего полета".

В другом случае, произошедшем за несколько лет до этого в США, самолет вернулся в аэропорт из-за запершегося в туалете голого пассажира. Мужчина не следовал инструкциям бортпроводников, в связи с чем экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту вылета.

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