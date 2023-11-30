Собаки кое-что унаследовали от предков, отметили эксперты.

Многие любители собак замечали странный "ритуал" этих животных - они не просто ложатся на какую-то поверхность, а делают несколько оборотов вокруг себя.

Чтобы понять, почему собака крутится вокруг себя, нужно вспомнить, что предки этих животных обитали в дикой природе и были вынужденны следить за тем, чтобы место для сна было безопасным. Обороты вокруг себя - это унаследованный собаками инстинкт гнездования, сообщает Live Science.

Отмечается, что предки домашних собак в природных условиях были вынуждены делать себе безопасное и удобное место для сна - например, приминали листья или траву и делали своеобразное "гнездо".

Видео дня

Эксперты также считают, что обороты вокруг себя являются способом, благодаря которому псы "обследуют" окружающую территорию на наличие угроз.

Интересные новости о собаках - сегодня это стоит знать

Ранее УНИАН узнал, какие породы собак хуже всего поддаются дрессировке.

Профессиональный дрессировщик Гаррет Винг говорил, что никогда бы не заводил собак пород чихуахуа, бладхаунд и среднеазиатская овчарка. По его словам, чихуахуа - "демон из подземного мира".

Вас также могут заинтересовать новости: