Поколения любителей головоломок были сбиты с толку этой иллюзией.

Симпатичная оптическая иллюзия, которая на первый взгляд представляет собой простую розу, заставит вас испытать свою внимательность, и только самые сообразительные смогут найти скрытое лицо девушки менее чем за 20 секунд.

Как пишет Mirror, иллюзия представляет собой красивую иллюстрацию розы с лепестками, стеблем, листьями и маленьким бутоном. На первый взгляд вы можете подумать, что просто смотрите на милый рисунок любимого цветка, но он таит интригующую тайну.

Викторианская головоломка, широко известная как "Найди цветочницу", скрывает лицо молодой девушки. Если вам удастся заметить ее за 20 секунд или меньше, то вы, вероятно, довольно умный человек.

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Вам удалось ее найти? Не волнуйтесь, если это заняло у вас больше 20 секунд. Снова установите таймер и попробуйте еще раз, тщательно перебирая каждую часть цветка, чтобы увидеть, сможете ли вы различить какие-либо черты лица.

Если вы уверены, что нашли лицо девушки, прокрутите вниз и еще раз проверьте. Вам нужно будет перевернуть розу вверх дном, чтобы раскрыть ее секрет.

Эта головоломка, которая изначально задумывалась как французская карточка-головоломка для детей, сложноватая, так как вам нужно будет перевернуть ее вверх ногами, чтобы раскрыть ее секрет.

Как только вы это сделаете, можно будет увидеть улыбающееся лицо девушки из центра благоухающей розы, голова повернута в сторону и обрамлена красивыми лепестками. Глаза, нос и рот девушки также были сформированы из нежных лепестков, из-за чего она выглядела так, как будто она действительно является частью самого цветка.

Блогер показал удивительную оптическую иллюзию

Ранее в сети показали оптическую иллюзию, при помощи которой можно увидеть "несуществующий самый красивый цвет". Вам нужно течение одной минуты непрерывно смотреть на белую точку в красном круге, расположенном на синем фоне.

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