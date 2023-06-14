Если вы найдете число 808, скрытое в этой последовательности 888, значит, вы можете похвастаться своим высоким IQ. Но это не так просто, как кажется.

Головоломки и оптические иллюзии, оказывается, - это не только для развлечения, но и отличные способы проверить свой IQ и наблюдательность. У вас высокий уровень интеллекта, если вы можете разгадать эту хитрую оптическую иллюзию всего за три секунды. Ваша задача - найти число 808, которое скрывается в последовательности 888.

Это может показаться легкой задачей, но тем, у кого высокий IQ, будет легче добиться успеха из-за нехватки времени, сообщает Mirror.

Вам нужно внимательно просмотреть каждую строку, чтобы найти скрытое число, и только те, кто обладает исключительными навыками наблюдения и "глазами орла", смогут его заметить.

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Не волнуйтесь, если вам все еще трудно, так как будет ответ ниже, но остановитесь здесь, если хотите продолжить попытки.

Оптическая иллюзия с лицами девушки

Ранее оптическая иллюзия заставляла людей ломать голову над ее разгадкой: необходимо разглядеть лицо женщины, скрытое в изображении. Но попробуйте перейти на новый уровень и проверьте умственные способности, заметив еще одну женщину, скрытую на портрете молодой девушки.

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