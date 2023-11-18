Только саміе внимательніе люди справятся с головоломкой / Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, фото УНИАН

Головоломки "Найди отличия" — отличный инструмент для проверки способности человека находить различия между, казалось бы, идентичными изображениями. Такие изображения обычно выглядят почти одинаково, и читателям необходимо использовать свои навыки наблюдательности и внимания, чтобы обнаружить между ними различия. 

На фото ниже изображена девушка с кошкой. Ваша задача — найти пять различий между двумя картинками за 10 секунд.

Найдите 5 различий между фотографиями / Фото УНИАН

На первый взгляд эти две фотографии выглядят почти одинаково. Однако, если присмотреться, можно увидеть, что между двумя картинками есть некоторые различия. Они могут заключаться в чем угодно, например, в изменении положения, цвета или формы. Некоторые из них легко обнаружить, а другие сложнее.

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Исследования показывают, что подобные занятия приводят к усилению концентрации и улучшению памяти, так что приложите усилия.

Смогли ли вы найти все пять различий? Если нет, то подсказка внизу.

Ответ / фото УНИАН

Ранее мы предлагали проверить свою внимательность и найти цыпленка среди цветов за 6 секунд - с этой головоломкой справятся только 1% гениальных людей

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