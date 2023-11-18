Проверьте свою внимательность.

Головоломки "Найди отличия" — отличный инструмент для проверки способности человека находить различия между, казалось бы, идентичными изображениями. Такие изображения обычно выглядят почти одинаково, и читателям необходимо использовать свои навыки наблюдательности и внимания, чтобы обнаружить между ними различия.

На фото ниже изображена девушка с кошкой. Ваша задача — найти пять различий между двумя картинками за 10 секунд.

На первый взгляд эти две фотографии выглядят почти одинаково. Однако, если присмотреться, можно увидеть, что между двумя картинками есть некоторые различия. Они могут заключаться в чем угодно, например, в изменении положения, цвета или формы. Некоторые из них легко обнаружить, а другие сложнее.

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Исследования показывают, что подобные занятия приводят к усилению концентрации и улучшению памяти, так что приложите усилия.

Смогли ли вы найти все пять различий? Если нет, то подсказка внизу.

Ранее мы предлагали проверить свою внимательность и найти цыпленка среди цветов за 6 секунд - с этой головоломкой справятся только 1% гениальных людей

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