Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не упустить ничего важного.

Головоломки, где нужно найти какой-то объект на картинке, не только проверяют остроту вашего зрения, но и внимательность к деталям, логическое мышление и другие способности.

Регулярное решение подобных задач способствует развитию вышеупомянутых качеств. К тому же, это еще и весело. УНИАН подготовил новую увлекательную головоломку для своих читателей. Вы готовы к новому вызову?

Ниже вы увидите изображение жилого квартала с уютными домами и разноцветными деревьями. Ваша задача – отыскать среди этой красоты аистов.

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Но все не так просто. На решение этой головоломки у вас будет очень мало времени – всего 5 секунд. Так что? Принимаете этот вызов?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не упустить ничего важного.

Время истекло. Вы нашли аистов на картинке? Заметить их было довольно трудно, поэтому если вы справились, у вас действительно острое зрение.

Они спрятались на крыше одного из домов. Мы покажем вам ответ:

Другие интересности от УНИАН

Если вы в поисках головоломки, которая проверит остроту зрения, интеллект и критическое мышление, у нас есть кое-что для вас. Попробуйте отыскать грубую ошибку на картинке. Сделать это нужно всего за 4 секунды.

Если вы любитель числовых головоломок, почему бы не попробовать найти число 33 среди десятков других чисел. Сделать это надо за 7 секунд.

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