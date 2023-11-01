Пользователей сети захватил новый личностный тест, который демонстрирует, как функционирует наш мозг. Тест опубликован на Times of India.
Вам необходимо внимательно посмотреть на картинку ниже и выбрать лицо, которое кажется вам более счастливым. Важно принять решение быстро, не раздумывая слишком долго.
Благодаря этому тесту вы можете узнать больше не только о себе, но и о своих близких. Результаты будут свидетельствовать о том, какая у вас обработка визуальных образов: левосторонняя или правосторонняя.
Согласно теории доминирования левого полушария над правым, первое считается более искусным в выполнении рациональных и вычислительных задач, а второе - в выполнении творческих и спонтанных.
Если вы выбрали вариант А
Такой выбор предполагает, что вы подходите к жизни очень методично и реалистично, отдавая предпочтение голосу разума, а не сердца. Вы - логичный человек, умеющий кртически мыслить. Кроме того, вам нравится альтернативный взгляд на вещи, который дает возможность убедиться в правильности своих выводов.
Если вы выбрали вариант В
Такой выбор обычно делают творческие личности, которые имеют сильную субъективную точку зрения и любят самовыражаться. Если второе лицо показалось вам более счастливым, то вы - человек с удивительным воображением и ярким умом.
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Ранее мы публиковали изображения с разными видами листьев. Выбор того, которое нравится вам больше всего, поможет узнать ваш тип личности.
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