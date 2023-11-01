Проверьте себя с помощью теста / Коллаж УНИАН / ua.depositphotos.com, timesofindia.indiatimes.com

Пользователей сети захватил новый личностный тест, который демонстрирует, как функционирует наш мозг. Тест опубликован на Times of India.

Вам необходимо внимательно посмотреть на картинку ниже и выбрать лицо, которое кажется вам более счастливым. Важно принять решение быстро, не раздумывая слишком долго.

фото timesofindia.indiatimes.com

Благодаря этому тесту вы можете узнать больше не только о себе, но и о своих близких. Результаты будут свидетельствовать о том, какая у вас обработка визуальных образов: левосторонняя или правосторонняя.

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Согласно теории доминирования левого полушария над правым, первое считается более искусным в выполнении рациональных и вычислительных задач, а второе - в выполнении творческих и спонтанных.

Если вы выбрали вариант А

Такой выбор предполагает, что вы подходите к жизни очень методично и реалистично, отдавая предпочтение голосу разума, а не сердца. Вы - логичный человек, умеющий кртически мыслить. Кроме того, вам нравится альтернативный взгляд на вещи, который дает возможность убедиться в правильности своих выводов.

Если вы выбрали вариант В

Такой выбор обычно делают творческие личности, которые имеют сильную субъективную точку зрения и любят самовыражаться. Если второе лицо показалось вам более счастливым, то вы - человек с удивительным воображением и ярким умом.

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Ранее мы публиковали изображения с разными видами листьев. Выбор того, которое нравится вам больше всего, поможет узнать ваш тип личности.

Также попробуйте пройти быстрый тест на несколько секунд, который многое расскажет о вашем харакетре.

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