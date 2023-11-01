Попробуйте сделать выбор за несколько секунд.

Пользователей сети захватил новый личностный тест, который демонстрирует, как функционирует наш мозг. Тест опубликован на Times of India.

Вам необходимо внимательно посмотреть на картинку ниже и выбрать лицо, которое кажется вам более счастливым. Важно принять решение быстро, не раздумывая слишком долго.

Благодаря этому тесту вы можете узнать больше не только о себе, но и о своих близких. Результаты будут свидетельствовать о том, какая у вас обработка визуальных образов: левосторонняя или правосторонняя.

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Согласно теории доминирования левого полушария над правым, первое считается более искусным в выполнении рациональных и вычислительных задач, а второе - в выполнении творческих и спонтанных.

Если вы выбрали вариант А

Такой выбор предполагает, что вы подходите к жизни очень методично и реалистично, отдавая предпочтение голосу разума, а не сердца. Вы - логичный человек, умеющий кртически мыслить. Кроме того, вам нравится альтернативный взгляд на вещи, который дает возможность убедиться в правильности своих выводов.

Если вы выбрали вариант В

Такой выбор обычно делают творческие личности, которые имеют сильную субъективную точку зрения и любят самовыражаться. Если второе лицо показалось вам более счастливым, то вы - человек с удивительным воображением и ярким умом.

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Ранее мы публиковали изображения с разными видами листьев. Выбор того, которое нравится вам больше всего, поможет узнать ваш тип личности.

Также попробуйте пройти быстрый тест на несколько секунд, который многое расскажет о вашем харакетре.

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