Этот простой, но серьезный психологический тест на темперамент поможет узнать о себе больше.

Каждый человек делает тот или иной выбор не просто так - наши предпочтения определяются характером и особенностями личности. По тому, что именно нравится человеку, можно узнать о нем много интересного. Пройдите быстрый тест на тип личности и удивитесь.

Какой у вас тип личности - тест по листьям

Существуют разные типы личности - тест по картинкам поможет определить, к какому из них относитесь вы. Для начала вам нужно внимательно посмотреть на изображение, а потом выбрать один из листьев - тот, который понравился больше всего. Расшифровка теста приведена ниже.

1 - Первый лист

Вы экстраверт, которому нравится быть в центре внимания и общаться с людьми. Вас легко развеселить, вы поддаетесь перепадам настроения. Любите исследовать мир и познавать новое. Риск дает вам эмоциональную подпитку, в рутине вы начинаете скучать. Живете спонтанно, не задумываясь о том, что будет завтра. Не любите ничего планировать, зато с интересом наблюдаете, чем и как встречает вас новый день.

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2 - Второй лист

Вы оптимист, очень положительный человек, даже в самой тяжелой ситуации умеете найти позитивную сторону. Излучаете спокойствие, можете привести в чувство окружающих. Никогда не паникуете, знаете, что все делается к лучшему. У вас хорошее чувство юмора, прекрасная харизма и высокий уровень интеллекта. Вы несете людям благо, не устаете трудиться ради своей мечты. Можете поддерживать нуждающихся даже в ущерб себе, но все равно вам это приносит удовольствие.

3 - Третий лист

Вы мирный человек, который всегда ищет спокойствия и гармонии. Для вас любые непредвиденные обстоятельства - это стресс, поэтому вы стараетесь избегать конфликтов и незапланированных ситуаций. Вас можно назвать тихим и сдержанным собеседником, но при этом вы постоянно обучаетесь - никогда не упустите возможности узнать что-нибудь новое. От вас исходит энергия тепла и любви, поэтому, как правило, в личной жизни вы очень счастливы.

4 - Четвертый лист

Вы идеалист, который живет с устойчивыми моральными принципами. Вы тяжелы на подъем, нелегко переносите изменения в жизни, а еще труднее меняете свою точку зрения. У вас обостренное чувство справедливости, но присутствует нужда в заботе о других людях. Вы прирожденный лидер, поэтому в критических ситуациях берете бразды правления в свои руки. Умеете слушать людей, поэтому окружающие доверяют вам и считают вас хорошим другом.

5 - Пятый лист

Вы очень креативный человек, творческий и утонченный - это ваши самые сильные стороны. Вы экстраверт и интроверт одновременно, обладаете сумасшедшей харизмой и ярко выраженной индивидуальностью. Любите свободу, не особенно нуждаетесь в социуме, поэтому выходные чаще проводите наедине с собой. Легко адаптируетесь к любым обстоятельствам, открыты к новому опыту и экспериментам.

6 - Шестой лист

Вы невероятно честный человек, это качество - ваше лучшее достоинство. Вы не умеете и не любите лгать, манипулировать, использовать других людей в своих целях. Правда и лояльность - то, что помогает вам достигать целей, а также хладнокровие. Вы никому не вредите и верите, что нужно относиться к людям так, как хотите, чтобы относились к вам. Окружающие считают вас умным и непосредственным человеком - вы ничего не скрываете и этим вызываете уважение.

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