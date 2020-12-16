16 декабря в популярном в Восточной Европе и Азии приложении по обмену сообщениями Telegram произошел масштабный сбой.
Читайте такжеЖитель Запорожья хотел продать гроб после "ожившего деда"
В режиме «локдаун» оказались тысячи каналов, в том числе информационных изданий. Реакция пользователей по этому поводу была мгновенной.
Граждане из Украины, Беларуси, ОАЭ и России сразу же перешли в Twitter, чтобы оставить там свою реакцию по сбою. Кто-то откровенно радовался ошибке приложения, поскольку в последнее время Telegram обвиняют в распространении пиратской продукции и порно.
Впрочем, пользователи в основном жаловались, что лишились возможности обменяться с друзьями шутками, файлами с коллегами и др.
Не исчезли и старые шутки типа: «Дуров, верни стену».
Другие новости по теме
- Ошиблись на века: в Британии попросили, чтобы личность 101-летнего дедушки подтвердили его родители (видео)
- В США Санта Клаус и эльф поймали угонщиков машины – копы под прикрытием охотились на воров
- "Упала раз 40": 9-летняя звезда видео о гололедице на Андреевском спуске рассказала, как покоряла горку
- Во Львове преподаватель объяснял математику на эротических фото (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram