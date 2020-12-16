Граждане из Украины, Беларуси, ОАЭ и России мгновенно перешли в Twitter, чтобы оставить там свою реакцию относительно сбоя.

16 декабря в популярном в Восточной Европе и Азии приложении по обмену сообщениями Telegram произошел масштабный сбой.

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В режиме «локдаун» оказались тысячи каналов, в том числе информационных изданий. Реакция пользователей по этому поводу была мгновенной.

Граждане из Украины, Беларуси, ОАЭ и России сразу же перешли в Twitter, чтобы оставить там свою реакцию по сбою. Кто-то откровенно радовался ошибке приложения, поскольку в последнее время Telegram обвиняют в распространении пиратской продукции и порно.

Впрочем, пользователи в основном жаловались, что лишились возможности обменяться с друзьями шутками, файлами с коллегами и др.

Не исчезли и старые шутки типа: «Дуров, верни стену».

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Автор: УНИАН