Счастливый жених сказал "Да" самому себе / фото Dunya News
В Бразилии мужчина женился на себе после того, как его бросила невеста.
Об этом сообщает Dunya News.
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Как сообщается, 33-летний бразильский врач Диого Рабело совершил брачный ритуал с самим собой после того, как его невеста Витор Буэно разорвала помолвку.
Свадебная церемония стоимостью 350 тысяч реалов (1,8 миллиона гривень) была проведена на курорте и на ней присутствовали члены семьи и близкие друзья Рабело.
Мужчина сказал себе "Да" перед зеркалом в окружении гостей.
Свадебная церемония прошла на одно из курортов / фото Dunya News
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