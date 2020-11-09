Мужчина сказал "Да" перед зеркалом в окружении гостей.

В Бразилии мужчина женился на себе после того, как его бросила невеста.

Об этом сообщает Dunya News.

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Как сообщается, 33-летний бразильский врач Диого Рабело совершил брачный ритуал с самим собой после того, как его невеста Витор Буэно разорвала помолвку.

Свадебная церемония стоимостью 350 тысяч реалов (1,8 миллиона гривень) была проведена на курорте и на ней присутствовали члены семьи и близкие друзья Рабело.

Мужчина сказал себе "Да" перед зеркалом в окружении гостей.

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Перевод: Екатерина Лиманская