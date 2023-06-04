Иногда партнерам приходится врать друг другу в отношениях, преследуя благие намерения.

Партнеры могут лгать друг другу в отношениях, преследуя благие намерения. Пользователи форума Reddit вспомнили о том, какую ложь "во благо" они говорили своим спутникам и зачем.

Так, среди ответов часто встречаются похожие истории о том, как жены обманывали своих мужей, говоря, что еда свежая, а мужчины в ответ лгали, что им вкусно.

Один пользователь написал:

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"Моя ложь во благо - это говорить ей по телефону: "Да, детка, я вынес мусор, развесил постиранное белье и уложил детей спать". Но после этого я в панике думал: "Блин-блин-блин, я должен сделать это раньше, чем она вернется с пилатеса".

Другой юзер описал ситуацию, которая нередко становится причиной конфликтов в парах - женщина вернулась с салона красоты после длительных дорогостоящих процедур, а мужчина не заметил что изменилось.

"За 20 лет этого дерьма я кое-чему научился. Вот: "О, привет, как ты? Подожди... Твои волосы... Они выглядят по-другому. Ты что-то с ними сделала? Выглядишь просто отлично!" - поделился мужчина.

Еще один мужчина поделился хитрым способом того, как он вводит свою жену в заблуждение:

"Перед тем, как она возвращается домой, я распыляю небольшое количество освежителя воздуха возле входной двери. Она замечает это и думает, что я убирался. Есть еще один лайфхак, который поймут только семьи с детьми: во всей пропаже еды виноваты дети. Последний йогурт? Малыш съел его. Последнее мороженое? Малыш съел его. Фантастически!"

Другой комментатор поделился, что однажды соврал своей спутнице во время секса. Та прямо в процессе спросила о чем он думает:

"Когда я смотрю на нее во время секса, и она спрашивает меня, что у меня на уме, я всегда говорю что-то вроде: "Ты такая красивая! Я просто без ума!" Конечно, я действительно так думаю. Но именно в этот момент у меня мысли типа: "Мой пенис внутри нее, мой пенис внутри нее, это потрясающе!"

Еще одна популярная "ложь во благо" в отношениях звучит как: "Конечно, дорогая, ты прекрасно выглядишь. А теперь пошли".

Напомним, пользователи Reddit шокировали странными вещами, которые от них скрывали партнеры.

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