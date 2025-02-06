Рождение ребенка - это осознанный шаг, на который идут немногие. И у этого есть объяснение.

Мы живем в мире, где нам постоянно пытаются навязать идею, что каждый должен хотеть детей и в конечном итоге их иметь. Однако родительство — это ни судьба, ни предмет для споров. Нет единственно правильного выбора.

Решение о рождении детей — сугубо личное дело, особенно для женщин. А раз оно личное, значит, никого, кроме нее самой, это не касается, пишет Your Tango. Если женщина хочет семерых детей или не хочет ни одного — это исключительно ее дело.

При этом исследования эволюционного психолога Сатоши Канадзавы показали, что с увеличением IQ женщины ее желание заводить детей уменьшается. В своей книге "Парадокс интеллекта" Канадзава утверждает, что с каждыми дополнительными 15 пунктами IQ желание женщины иметь детей снижается на 25%.

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Кроме того, его исследования говорят, что интеллект может передаваться мальчикам от их матерей благодаря Х-хромосоме. Общий интеллект имеет высокий уровень наследуемости, и считается, что гены, влияющие на интеллект, расположены на Х-хромосомах. Это означает, что мальчики наследуют интеллект исключительно от матерей, а девочки — от обоих родителей.

Некоторые исследования показывают, что первенцы зачастую оказываются умнее своих младших братьев и сестер. Однако это объясняется не генами, а тем, что родители предъявляют к старшему ребенку более высокие требования, чем к младшим. В конечном счете, на интеллект ребенка влияет множество факторов, и желание (или нежелание) матери иметь детей не имеет к этому почти никакого отношения.

Поэтому женщины не должны испытывать вину за свое решение — рожать или нет.

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Ранее УНИАН сообщал про 3 признака "синдрома золотого ребенка". Психолог Марк Трэверс заявляет, что золотой ребенок тоже страдает, поскольку не имеет права голоса, во многих случаях чувствует давление, чтобы соответствовать чрезвычайно высоким ожиданиям, возложенным на него.

Кроме того, ученые установили, что за день женщины говорят на 3000 слов больше, чем мужчины. Новое исследование проанализировало 630 тыс. записей из 22 различных исследований в четырех странах. Выборка включала 2197 участников в возрасте от 10 до 94 лет.

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