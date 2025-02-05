Но в целом люди могут стать менее разговорчивыми из-за растущей зависимости от цифровой коммуникации.

Наука доказала, что женщины за день говорят на 3000 слов больше, чем мужчины.

Новое масштабное исследование показало, что женщины в возрасте от 25 до 65 лет говорят в среднем на 3000 слов больше в день, чем мужчины. Однако эта разница не наблюдалась в более молодых или более старших возрастных группах, пишет Interesting Engineering. "Существует сильное кросс-культурное предположение, что женщины говорят гораздо больше мужчин. Мы хотели проверить, подтверждается ли это предположение при эмпирической проверке", - прокомментировал Колин Тидвелл, соавтор исследования и докторант клинической психологии в Университете Альберты.

Новое исследование проанализировало 630 тыс. записей EAR из 22 различных исследований в четырех странах. Выборка включала 2197 участников в возрасте от 10 до 94 лет.

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Исследование показало, что мужчины и женщины говорили примерно одинаковое количество слов в большинстве возрастных групп. Однако женщины в возрасте от 25 до 64 лет говорили больше, произнося около 21 845 слов в день, в то время как мужчины в той же возрастной группе говорили около 18 570. Эта разница в 3000 слов в день не наблюдалась у молодых людей (в возрасте от 10 до 24 лет) или пожилых людей (65 лет и старше).

Исследователи не знают наверняка, почему женщины в раннем и среднем взрослом возрасте, как правило, говорят больше мужчин. Одним из возможных объяснений является роль ухода. Поскольку женщины часто берут на себя основные обязанности по уходу в эти годы, они могут участвовать в большем вербальном взаимодействии с детьми.

"Гендерные различия в воспитании детей и уходе за семьей - одна из причин, которая может объяснить эту разницу", - сказал Маттиас Мель, старший автор исследования и профессор кафедры психологии Университета Альберты.

Интересно, что исследователи также выяснили, что люди в целом могут начать говорить меньше, чем раньше, вероятно, из-за роста цифровой коммуникации. Поскольку текстовые сообщения и онлайн-сообщения заменяют личные разговоры, количество произнесенных слов может продолжать снижаться во всех демографических группах.

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