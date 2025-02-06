Психолог рассказал, как избавиться от ярлыка "золотого ребенка" и определить, кто вы есть, на своих собственных условиях.

"Золотой ребенок" часто является главной гордостью и радостью родителей и примером, которому все остальные должны соответствовать.

Но, как отметил психолг Марк Трэверс, золотой ребенок тоже страдает, поскольку не имеет права голоса, во многих случаях чувствует давление, чтобы соответствовать чрезвычайно высоким ожиданиям, возложенным на него, пишет Forbes.

Несмотря на распространенное мнение, что золотым детям не всегда все преподносят готовеньким. Трэверс назвал три признака того, что у вас может быть синдром золотого ребенка.

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1. Напряженные отношения с братьями и сестрами

Вырастая в качестве золотого ребенка, вы можете чувствовать некую напряженность в отношениях с братьями и сестрами. Дело в том, что они могли затаит обиду и соперничество. Это проистекает из того, как ваши родители позиционировали вас в семье, как фаворита.

Став взрослым, вы можете заметить, что общение с братьями и сестрами кажется неловким или сложным. Возможно, они считают вас "любимчиком", в то время как вы втайне несете бремя того, что никогда не чувствуете себя достаточно хорошо, если не соответствуете невозможным ожиданиям.

2. Вы чувствуете себя обязанным угождать другим

Большинство золотых детей быстро понимают, что они могут с фаворита превратиться в козла отпущения. И всеми путями стараются добиться лучшего обращения со стороны наших близких. Проблема в том, что для сохранения этой благосклонности золотым детям нужно постоянно угождать родителям, которые и навесили на них этот ярлык, даже в ущерб себе. Это часто усиливает поведение, направленное на угодничество, которое может сохраняться и во взрослой жизни. Этих детей учат, что мир примет их только тогда, когда они будут соответствовать определенному поведению, тому, что приемлемо и ожидается от них.

Однако постоянное подавление своих чувств, чтобы быть угодным другим, может сказаться на психическом здоровье, что приведет к чрезмерной тревожности и даже депрессии.

3. Сильный страх неудачи

Большинство экспертов по воспитанию детей подчеркивают важность формирования здоровой самооценки ребенка. Однако слишком много хорошего может иметь обратный эффект. Возведение ребенка на пьедестал - особенно обремененного нереалистичными ожиданиями - может иметь противоположный эффект, создавая давление, а не уверенность.

Учить детей тому, что они не идеальны и что они потерпят неудачу в жизни, так же важно, как и хвалить их достижения. Родители, которые считают неудачу чем-то постыдным, настраивают детей на фиксированное мышление, когда им нужно побеждать любой ценой. Это противоположно мышлению роста, которое учит детей быть устойчивыми, сталкиваясь с неудачами.

Быть золотым стандартом в семье оставляет мало места для неудач и, как следствие, мало места для роста. Ни один ребенок не идеален, но золотой ребенок начнет ожидать совершенства для себя, потому что это то, что проецируется на него. Такое мышление может заставить их чувствовать себя опустошенными, когда жизнь идет не так, как им хочется.

Как преодолеть синдром "золотого ребенка"

Трэверс отметил, что справиться со всем этм под силу. Он отметил, что если вы наблюдаете у себя такие переживания, или являетесь человеком с ярлыком золотого ребенка - начните с признания того, что это не ваша вина. Вы не просили, чтобы вас возносили на пьедестал, и навешивали вам ярлыки.

Так, по его словам, налаживание отношений с родственниками потребует от вас честности, сочувствия и времени.

Освобождение от ярлыка "золотого ребенка" начинается с переопределения своей ценности. Вы - больше, чем просто роль, отведенная вам в семье. Став взрослым, вы имеете возможность сойти с этого пьедестала и определить, кто вы есть, на своих собственных условиях - с подлинностью, состраданием к себе и новым чувством свободы.

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