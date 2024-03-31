Псов одной из пород называют нянями.

Есть породы собак, которые, по мнению экспертов лучше всего впишутся в семьи с маленькими детьми.

К малышам нежно относятся золотистые ретриверы, пишет Hepper. Еще одним из лучших качеств этой собаки является то, что она мало лает, поэтому не только не разбудят ребенка, но и не будет раздражать ваших соседей, сообщает petMD.

Очень хорошо ладят с детьми нежные гиганты - ньюфаундленды, их называют собаками-нянями. Считается, что эти животные особенно терпеливо относятся к малышам.

Видео дня

Также к детям очень терпеливо относятся псы породы колли. По сведениям wagwalking.com, такие собаки способны снимать стресс - то есть их присутствие успокаивает, а это свойство может быть кстати в молодой семье.

В центре внимания была порода собаки, которая не подойдет домоседам

СМИ писали, что бордер-колли - это очень умные и активные псы, которых называют животными "без выключателя". Журналисты отмечали, что таких собак стоит заводить активным людям.

Эксперты советуют работать с животным не только в физическом плане, но и в умственном. В частности, псам можно предлагать играть в интерактивные игры.

Вас также могут заинтересовать новости: