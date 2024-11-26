Если вы уже купили терпкую хурму, дайте ей дозреть или заморозьте на несколько часов.

Хурма - это не только вкусный, но и полезный фрукт, который особенно популярен в осенне-зимний сезон. Она богата витаминами и минералами, которые приносят пользу организму. Но, чтобы насладиться ее вкусом, важно знать, как правильно выбрать спелую хурму, особенно если вы хотите избежать неприятного вяжущего эффекта.

Зачем нужна хурма - польза для организма

Перед тем, как углубиться в выбор, давайте разберемся, чем полезна хурма. Этот фрукт:

богат витамином С, укрепляющим иммунитет, и провитамином А, полезным для зрения и кожи;

содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, и антиоксиданты, замедляющие процессы старения.

Регулярное употребление хурмы может способствовать улучшению сердечно-сосудистой системы благодаря наличию калия и магния.

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Как выбрать хурму - что важно знать

Выбор хурмы зависит от сорта. Основные виды:

Королек . Самый сладкий и нежный сорт, который не вяжет даже в недозрелом виде.

. Самый сладкий и нежный сорт, который не вяжет даже в недозрелом виде. Шарон . Этот сорт - гибрид хурмы и яблока, отличается плотной текстурой и сладким вкусом.

. Этот сорт - гибрид хурмы и яблока, отличается плотной текстурой и сладким вкусом. Обыкновенная хурма . Требует созревания, чтобы избавиться от вязкости.

Если вы задаетесь вопросом, какую хурму лучше выбрать, отдайте предпочтение корольку или шарону, если ищете сладость и минимальную терпкость.

Как выбрать не вяжущую хурму - советы

Перед покупкой внимательно осмотрите фрукт, обратив внимание на:

Цвет . Спелая хурма должна быть насыщенного оранжевого цвета. Бледные или зеленоватые плоды, скорее всего, будут вязать.

. Спелая хурма должна быть насыщенного оранжевого цвета. Бледные или зеленоватые плоды, скорее всего, будут вязать. Мягкость . Проверьте плод на ощупь. Сладкая хурма будет слегка мягкой, но не переспелой. Если она слишком твёрдая, подождите пару дней, пока она дозреет.

. Проверьте плод на ощупь. Сладкая хурма будет слегка мягкой, но не переспелой. Если она слишком твёрдая, подождите пару дней, пока она дозреет. Хвостик . У зрелой хурмы хвостик сухой и коричневый. Зелёный хвостик - признак недозрелого плода.

Также помните, что кожица хурмы должна быть гладкой, блестящей, без трещин и пятен.

Если вы уже купили вяжущую хурму, дайте ей дозреть при комнатной температуре или заморозьте ее на несколько часов. Это устранит терпкость. Королек и шарон можно есть сразу, а вот обыкновенную хурму лучше покупать мягкой.

Теперь вы знаете, как выбрать хурму, чтобы она радовала своим вкусом. Следуйте этим простым советам, чтобы всегда наслаждаться только лучшими плодами.

Напомним, ранее УНИАН писал, как есть хурму - с кожурой или без.

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