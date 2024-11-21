Разбираемся, как есть хурму, чтобы она не вязала, и почему после нее нельзя пить воду.

Хурма - полезный и вкусный зимний фрукт, который, однако, не все понимают. Всему виной - его вяжущий вкус, который создает ощущение онемения и сухости во рту, и из-за которого от него и отказываются. Почему хурма вяжет, как избавиться от вязкости и с чем ее нельзя сочетать - рассказываем ниже.

Как есть хурму, чтобы не вязала

Как правильно есть хурму - с кожурой или без? В кожуре фрукта содержится много полезных веществ (намного больше, чем в мякоти), но, из-за содержания танинов (дубильных кислот), она имеет вязкий вкус. Тем не менее, кожицу хурмы не советуют срезать - и вот почему: на самом деле чувство вязкости во рту вызывают только незрелые плоды хурмы, у спелой - приятное послевкусие. И есть несколько способов избавиться от вязкости неспелых фруктов, не снимая кожуру:

положить хурму в теплую воду (около 40 градусов) и подержать при этой температуре 30 минут;

отправить фрукт в морозилку до полной заморозки - дубильные вещества при низкой температуре разрушаются, и когда хурма оттает, то вязать не будет.

Также хурму кладут в пакет с яблоками, бананами или помидорами - фрукты выделяют газ этилен, благодаря чему хурма дозревает и перестает вязать.

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Невяжущей считается тип хурмы "Королек" (или шоколадная хурма), а также гибридный сорт "Шарон".

С чем сочетать и почему нельзя пить воду после хурмы

Хурма не сочетается с некоторыми продуктами. Например, если запить фрукт водой или молоком, или съесть после алкоголя, то можно получить проблемы с желудочно-кишечным трактом - расстройство кишечника, рвоту, диарею и вздутие. Не следует также есть хурму с жирной пищей.

Фрукт хорошо сочетается с кисломолочными продуктами - например, творогом, йогуртом, сливками.

Если говорить о том, как правильно есть хурму по этикету, то ее подают целиком. Твердые сорта - например, "Шарон", "Персимон" - разрезают и едят вилкой по кусочкам, семена при этом оставляют на тарелке или выплевывают на вилку и кладут на край тарелки. Мягкую хурму - это, к примеру, "Бычье сердце", "Азербайджанская" - разрезают пополам и едят десертной ложкой.

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