Предприимчивые люди решили заработать на тех, кто еще не успел пройти вакцинацию.

На фоне того, что в Украине за сутки зафиксировали почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 и уже несколько городов попали в "красную" зону карантина, некоторые люди решили зарабатывать на тех, кто по каким-то причинам еще не сделал прививку от коронавируса. Так, украинцы придумали новый бизнес, в котором им помогают сертификаты о вакцинации.

На сайте интернет-объявлений OLX начали появляться странные предложения об услугах.

Украинцы предлагают непривитым от COVID-19 жителям Кривого Рога, Днепра, Львова, Николаева, Харькова и других городов страны услуги так называемых курьеров. Предприимчивые люди, у которых есть сертификат о вакцинации, готовы совершить покупки в магазинах и отдать товары тем, кто не может этого сделать из-за отсутствия прививок.

"Скуплюсь за вас в магазинах, кафе и ресторанах", "Скуплюсь за вас в магазине если не имеете сертификата Covid", "Скуплюсь за вас в магазине , есть ковид сертификат", - за свои услуги начинающие "бизнесмены" готовы брать от 100 гривень.

Читайте такжеВо львовской больнице умерла многодетная мать, которая была категорически против вакцинацииВполне очевидно, подобная деятельность едва ли поможет Украине победить пандемию. Пока украинцы будут помогать тем, кто отказывается от прививок, количество заражений и смертельных случаев будет только расти. Помимо этого, "бизнесмены" едва ли планируют платить налоги за свои услуги, что чревато проблемами с законом.

Напоминаем, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинировались от коронавируса.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове от коронавируса спасают 3-месячного младенца, ребенок в крайне тяжелом состоянии.

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Автор: Полина Кузенко