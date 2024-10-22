Рассказываем, нужно ли солить воду при варке яиц и что это дает.

Некоторые хозяйки, когда ставят варить яйца, обязательно добавляют пару щепоток соли. Принято считать, что так будет легче снять скорлупу. Оказывается, специя нужна не для этого. Рассказываем, зачем подсаливать воду при варке яиц на самом деле.

Зачем кидают соль при варке яиц

Многие думают, что, если посолить воду, в которой будут вариться яйца, то это облегчит процесс их чистки. На самом деле специю добавляют по другой причине: если яйцо при варке случайно треснет, то соль (1 ч. л.) предотвратит вытекание белка.

Что нужно добавить в воду при варке яиц, чтобы они хорошо чистились

Есть несколько советов, как варить яйца, чтобы они легко чистились:

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заранее доставайте яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры;

изначально кладите яйца только в холодную воду, а после того, как она закипит, нужно уменьшить огонь и продолжать готовить;

сваренные яйца также нужно залить холодной водой и дать им остыть.

Также для того, чтобы вареные яйца лучше чистились, советуют при варке положить 1⁄2 ч. л. соды.

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