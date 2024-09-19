Согласно научным исследованиям, начиная с 40 лет, ваши почки начинают терять способность сохранять воду.

Несмотря на то, что "правило восьми стаканов" воды в день широко известно, большинство людей и близко не пьют столько. При этом, как рассказал HealthDigest Джейми Колл, эксперт по нетоксичному образу жизни и ингредиентам в Girls Who Eat, пить воду необходимо, чтобы помочь смазать суставы, смягчить температуру тела и вывести из организма отходы. По его словам, мужчинам может потребоваться до 15 чашек (около 3,7 литра), а женщинам - 11 чашек воды (2,7 литра) в день в зависимости от уровня их активности, веса и климата. Однако по мере того, как вы становитесь старше, вам может потребоваться пить больше воды.

Согласно статье в Nutrients, начиная с 40 лет, ваши почки начинают терять способность сохранять воду, что затрудняет поддержание баланса жидкости в организме. Это снижение ускоряется после 65 лет.

Кроме того, пожилые люди, как правило, принимают много лекарств, которые могут вызывать обезвоживание. Например, препараты, используемые для лечения диабета, влияют на уровень вашей гидратации, поскольку они заставляют вас чаще мочиться. Эти лекарства и слабительные также могут вызывать диарею, которая может привести к обезвоживанию, а диуретики, также используемые для лечения артериальной гипертензии, уменьшают количество жидкости в кровеносных сосудах.

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В статье в Nutrients добавлено, что пожилые люди также могут испытывать трудности с движением или глотанием, что затрудняет употребление воды. Люди с недержанием мочи могут добровольно ограничивать потребление воды, а пожилые люди с деменцией могут забывать пить достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.

Кроме того, по мере того, как ваши суставы изнашиваются все больше и больше, хрящ, который защищает их, начинает разрушаться. Хрящ на 80% состоит из воды, и когда вы обезвожены, ваш организм может вытягивать жидкость из ваших суставов для поддержания других функций, по данным Американской ассоциации пенсионеров.

Как поддерживать водный баланс

Чтобы определить свои потребности в воде, Джейми Колл рекомендует проконсультироваться с врачом. Употребление жидкости только тогда, когда вы испытываете жажду, не совсем достаточно. Ваша моча может дать вам подсказку об уровне вашей гидратации. Темная моча часто является признаком обезвоживания, но также обратите внимание, если вы чувствуете большую усталость, головокружение или спутанность сознания. Вы также можете отслеживать потребление воды с помощью специальных приложений на своем телефоне.

Если вода вам кажется скучной, помните, что во многих фруктах и ​​овощах высокое содержание воды, что может поддерживать водный баланс. Избегайте получения гидратации из кофеина или алкоголя, потому что оба они обезвоживают вас.

Ранее врач назвал 7 лучших моментов для того, чтобы пить воду, чтобы избежать обезвоживания.

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