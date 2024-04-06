Следует помнить, что нужно прислушиваться к своему организму и регулировать потребление воды в соответствии с индивидуальными потребностями.

Пить достаточное количество воды - это важнейшая привычка для здоровья нашего организма. Однако часто возникает вопрос, когда лучше это делать, чтобы не страдать от обезвоживания.

Диетолог Симран Вохра считает, что существует семь лучших моментов, когда надо пить воду. Издание Indian express поделилось информацией.

По мнению специалиста, пить воду нужно:

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когда проснулись - способствует активизации внутренних органов;

- способствует активизации внутренних органов; после тренировки - помогает нормализовать частоту сердечных сокращений;

- помогает нормализовать частоту сердечных сокращений; за 30 минут до еды - способствует пищеварению;

- способствует пищеварению; перед принятием ванны - помогает снизить артериальное давление;

- помогает снизить артериальное давление; перед сном - помогает восполнить потерю жидкости;

- помогает восполнить потерю жидкости; когда устали - помогает вам зарядить организм;

- помогает вам зарядить организм; когда болеете - увлажняет организм для надлежащего функционирования.

Консультант-гастроэнтеролог Пратик Тибдеваль подробнее объяснил эти указания. Во-первых, вода после пробуждения помогает запустить метаболизм, увлажняет тело после сна и помогает в выведении токсинов.

Во время тренировок ваше тело теряет воду через пот и дополнительная жидкость помогает восполнить потерянную, восстановить уровень гидратации и нормализует частоту сердечных сокращений.

Вода перед едой помогает подготовить желудок к еде, стимулируя выработку пищеварительных ферментов.

"Кроме того, это может создать ощущение сытости, что может помочь контролировать порции и предотвращать переедание", - сказал доктор Тибдевал.

Перед сном питье воды восполняет потерю жидкости, которая могла произойти в течение дня. Это помогает поддерживать уровень гидратации во время сна и может предотвратить такие симптомы обезвоживания, как сухость во рту или головная боль по утрам.

Если вы чувствуете усталость, то это может быть одним из симптомов обезвоживания. Стакан воды поможет это исправить и насытит вас зарядом энергии. Когда вы болеете гидратация имеет решающее значение, поскольку она поддерживает естественные функции вашего организма. Питьевая вода помогает поддерживать оптимальную температуру тела, смазывает суставы, способствует пищеварению и облегчает транспортировку питательных веществ и кислорода к клеткам.

В то же время, по словам врача, следует помнить, что нужно прислушиваться к своему организму и регулировать потребление воды в соответствии с индивидуальными потребностями, уровнем активности и климатическими условиями.

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