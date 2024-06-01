Чистое постельное белье является важным фактором для здорового сна.

Нет лучшего ощущения, чем после тяжелого рабочего дня лечь в кровать, которая заправлена свежим и чистым постельным бельем. Известно, что пока мы спим на простынях накапливается грязь, пот и жир. Со временем постель превращается в рассадник микроорганизмов, которые могут раздражать кожу. Издание USA Today спросило у врача, как часто нужно менять постельное белье.

"С медицинской и гигиенической точки зрения, это действительно должно быть раз в неделю", - заметил доктор Джейсон Сингх, врач, практикующий в Эшбурне, штат Вирджиния.

По его словам, регулярная стирка постельного белья всегда должна присутствовать, однако не стоит забывать и о других постельных привычках.

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"Многие люди стирают простыни, но часто забывают о наволочках и постельном белье. Это также области, которые подвергаются воздействию клеток кожи, пота, масел для тела, кожного сала, [и] пота", - отметил врач.

Поэтому Сингх советует стирать все постельное белье по одному графику.

Что произойдет, если не стирать постельное белье?

Во время сна тело человека потеет и сбрасывает клетки кожи, создавая идеальную среду для размножения микроорганизмов, таких как бактерии, грибки и пылевые клещи, на вашем постельном белье, объясняет врач.

Сингх назвал несколько очевидных последствий недостаточно частой стирки постельного белья, а именно такая небрежность может вызвать раздражение кожи, инфекции или провоцировать аллергические реакции.

"Если вы астматик или страдаете от других респираторных заболеваний, или имеете чувствительную кожу, склонную к акне, вы можете даже рассмотреть возможность стирки постельного белья чаще, чем раз в семь дней", - добавляет специалист.

Чтобы свести к минимуму вероятность попадания грязи на ваши простыни, подумайте о вечернем душе.

"Если вы чаще принимаете душ ночью, многие загрязнения, которые были на вашей коже в течение дня, смываются еще до того, как вы ляжете на простыню", - объясняет Сингх.

Также врач советует поддерживать в комнате прохладную температуру, ведь это поможет уменьшить вероятность потения во время сна.

Другие советы для комфортного сна

Известно, что летом во время жары очень трудно заснуть. Поэтому специалисты дали несколько советов, которые помогут улучшить ваш сон. Врачи говорят, что важным фактором для сна является температура.

"Температура нашего тела играет важную роль в регуляции сна. В начале ночи снижение температуры на 1 градус необходимо, чтобы помочь вам заснуть. Именно это снижение в сочетании с наступлением темноты информирует внутренние часы организма о том, что ночь началась. Это запускает высвобождение гормона сна мелатонина, который помогает заснуть. Мы лучше спим в прохладной комнате, по сравнению с теплой, а идеальной температурой считается 16-17 градусов", - отметил эксперт Гай Медоуз.

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