Этот продукт стоит хранить отдельно от других продуктов.

Яйца являются одним из ключевых продуктов в питании многих людей. Их жарят, варят и добавляют в различные блюда. Однако не все знают, как правильно варить яйца, ведь у многих они в процессе трескаются.

Как пишет Ехргеѕѕ, имеется много нюансов. В частности, в Британии кур вакцинируют от сальмонеллы, а потому яйца с пометкой "Британский лев" безопасны для употребления и их степень приготовления не подвергнет риску ваше здоровье.

Кроме того, это означает, что эти яйца безопасно хранить вне холодильника, если на вашей кухне температура ниже 20 °C. Однако все же лучше хранить их в холодильнике и за 30 минут перед приготовлением достаньте, чтобы избежать проблем. Из-за внезапной смены температуры яйца могут потрескаться.

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"Храните яйца при постоянной температуре ниже 20C - это сохраняет свежесть и качество. Холодильник - лучшее место для их хранения на домашних кухнях. Для лучших результатов достаньте их из холодильника за полчаса до приготовления, иначе внезапное изменение температуры может расколоть скорлупу или снизить его вяжущие качества во время выпекания", - советуют в Lion Mark's Egg Info.

Этот продукт следует хранить отдельно от других продуктов, желательно в специальном лотке. Поскольку скорлупа пористая, то лучше держать яйца подальше от пищи с резким запахом и сырого мяса.

До и после работы с яйцами стоит мыть руки, чтобы обезопасить себя от потенциальных инфекций. Ешьте блюда, содержащие яйца, как можно скорее после их приготовления.

Советы по хранению продуктов

Лук имеет достаточно длительный срок службы, но понимание правил его хранения не только сэкономит ваши деньги, но и сделает ваши овощи еще вкуснее.

Картофель часто хранят в холодильнике или в ящике на кухне. Однако, если хранить его в неправильном месте, он может очень быстро сгнить.

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