По словам экспертов, по такому методу куриные яйца могут храниться до 12 месяцев.

Обычно если хранить яйца в холодильнике, то они могут быть свежими около трех недель. Однако если вы хотите продлить срок хранения, то в этом вам может помочь простой метод, пишет Express.

В частности британский совет яичной промышленности уверяет, что яйца можно безопасно хранить в течение 12 месяцев. Это означает, что вы всегда будете иметь яйца, которые можно сделать на завтрак или использовать их для других блюд.

Поэтому в совете поделились советами по замораживанию целых яиц, а также желтков и белков отдельно, чтобы помочь уменьшить количество пищевых отходов. Несмотря на то, что яйца могут храниться замороженными до года, стоит использовать их в течение четырех месяцев, советуют эксперты.

Видео дня

"Чтобы заморозить яйца целыми, белок и желток нужно взбить вместе. Вылейте содержимое в контейнер, пригодный для морозильной камеры, наклейте этикетку с датой, запечатайте и заморозьте", - отмечают специалисты.

Эксперты добавили, что замораживание яичных белков является "простой процедурой". Все, что нужно сделать, это вылить их в контейнер, перемешать, плотно закрыть и заморозить.

В то же время если вам нужно разморозить их быстрее, специалисты рекомендуют замораживать их в меньших количествах. Этот совет особенно полезен, когда для рецептов необходимы только желтки или белки, а у вас остаются их излишки.

"Однако замораживание желтков требует еще нескольких шагов. Во-первых, их нужно отделить и поместить в контейнер. Из-за своей более густой текстуры желтки могут застыть, если оставить их в исходном состоянии, что сделает их непригодными для использования в рецептах. Чтобы избежать этого, добавьте половину чайной ложки соли или одну-полторы столовой ложки сахара на 240 мл сырого яйца. Используйте соль для острых блюд, а сахар - для сладких", - рекомендуют в материале.

В то же время очень важно быть уверенным, что яйца полностью разморожены перед употреблением. Неважно, это белок, желток или смесь, замороженные яйца должны быть полностью разморожены и употребляться только в тщательно приготовленных блюдах.

"Никогда не готовьте их прямо из морозильной камеры. Чтобы разморозить яйцо, переместите его из морозильной камеры в холодильник на ночь, чтобы предотвратить влияние бактерий. Чтобы ускорить процесс, обдайте замороженный контейнер холодной водой", - добавляют в Express.

Другие интересные факты о яйцах

Как писал УНИАН, эксперты выяснили, что ежедневное употребление яичных белков имеет неожиданное влияние на здоровье почек. Поэтому людям, страдающим от проблем с почками, даже рекомендуется включать яичные белки в свой ежедневный рацион.

Также стало известно, где больше белка в желтке или в белке яйца. По словам экспертов, яичный желток содержит сопоставимое количество белка по сравнению с яичным белком, однако еще в желтке есть некоторые питательные вещества, которых нет в яичном белке.

Вас также могут заинтересовать новости: