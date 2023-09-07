Она поделилась своей болью в сети.

Девушка рассказала пользователям сети, как после скандала с родителями решила сдать тест ДНК. Ее историю публикует The Mirror.

"Результат теста ДНК перевернул мою жизнь. Все началось с того, что мой старший брат и его давняя подруга прекратили свои отношения. Мы с ее родителями восприняли эту новость, как чемпионы, но не мои родители", - написала она на Reddit.

Родители не стали поддерживать брата, а наоборот - пожаловались, что их жизнь разрушена, поскольку теперь у них не будет внуков. Тогда девушка поссорилась с матерью, собрала вещи и переехала к брату. В тот же вечер они решили сдать анализы ДНК, которые получили в подарок.

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Автор истории говорит, что больше года ухаживала за отцом, перенесшим инсульт. "Из-за этого моя социальная и учебная жизнь страдала. Кроме того, когда нам с братом подарили тест ДНК, моя мама сказала, что его должен пройти только мой брат. Она не хотела, чтобы мы оба проходили тест, в результате чего возникла безумная конспирология о том, что мой биологический отец - давний друг моих родителей", - добавила девушка.

Результаты показали, что они - сводные брат и сестра. "Итак, мой отец не является моим биологическим отцом, мой брат - мой сводный брат, человек, который мог бы быть моим биологическим отцом, умер, а моя мать все это скрывала. Я не могу со всем этим справиться", - написала автор поста.

Один из пользователей сети посоветовал девушке попробовать найти своих биологических братьев или сестер в сети. "Это не обязательно должно разрушить вашу жизнь. Конечно, это немного встряхивает, но это просто ваша новая норма", - сказал он.

Другой пользователь добавил: "Семья - это то, чем и кем мы хотим ее видеть. Если вы любите их как родных и относитесь к ним как к родным, то они и есть родные".

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