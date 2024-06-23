Эти породы обладают по-настоящему солнечным нравом.

Примерно в каждой третьей семье теперь есть собака, и каждую неделю их становится все больше. Но поскольку пород собак очень много, то вам будет над чем подумать, прежде чем выбрать нового четвероногого члена вашей семьи. Разные породы собак также отличаются по характеру. И как пишет портал Scotsman, некоторые питомцы идеально подходят для тех, кто ищет щенка с солнечным нравом.

Вот 10 самых счастливых и жизнерадостных пород собак.

1. Лабрадор-ретривер - одна из самых популярных пород собак, а также самая счастливая. Они генетически предрасположены к жизнерадостности: еду, прогулки и поглаживания встречают с блаженной радостью.

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2. Бордер-колли от природы очень счастливая порода, но они попадают в настоящий собачий рай, когда выходят на улицу и занимаются спортом. Вы не увидите ни одной собаки, которая была бы более в своей стихии, чем восторженная бордер-колли, мчащаяся по полю.

3. Бигль. Этих собак описывают как "счастливых, веселых и дружелюбных", и их естественно улыбающиеся морды отражают их обычное настроение. Когда они счастливы, как и большинство собак, они виляют хвостом, но когда бигль действительно счастлив, он виляет всем телом.

4. Бишон фризе. Исторически сложилось так, что бишон фризе привыкли баловать французские королевские особы, поэтому вполне логично, что они известны своим веселым нравом.

5. Ирландский сеттер - еще одна собака, которая больше всего веселится во время физических упражнений. Они никогда не устают играть со своими семьями, а постоянно виляющий хвост демонстрирует, насколько они счастливы.

6. Бедлингтон-терьер - пожалуй, самая улыбчивая из всех пород собак, благодаря чему их веселые мордашки популярны в Instagram. Бедлингтон-терьер изначально был выведен для охоты на крыс. Теперь они любят бегать и долго обниматься.

7. Брюссельский гриффон - одна из самых веселых пород игрушечных собак, которая от природы счастлива и любит играть. Они также могут заставить вас улыбнуться своим нахальным поведением.

8. Мальтийская болонка. Озорные и веселые, эти собаки любят, чтобы их баловали, и могут попасть в затруднительное положение благодаря своему бесстрашию, не соответствующему их маленькому росту. Однако в какие бы переделки они ни попадали, они всегда реагируют на них с хорошим настроением - и ждут от вас того же.

9. Золотой ретривер. Возможно, они не так жизнерадостны, как их близкие родственники лабрадоры-ретриверы, но недалеко от них ушли. Они любят жизнь и будут любить вас - главное, чтобы вы их кормили.

10. Кинг-чарльз-спаниель. Известный в США как английский игрушечный спаниель, кинг-чарльз-спаниель нуждается в очень малом, чтобы быть счастливым. Дайте им несколько кругов по саду и удобное место для сна, и они будут абсолютно довольны.

Ранее УНИАН рассказывал о 10 самых дорогих породах собак.

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