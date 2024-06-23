Эти высказывания позволяют мыслить позитивно и оптимистично, даже в особо трудные времена.

Финляндия и Дания занимают первые позиции в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report. При этом Финляндия имеет длительный послужной список счастья, удерживая первое место уже семь лет подряд, пишет CNBC.

Журналисты издания попросили группу финских и датских бизнес-лидеров и психологов объяснить эти результаты. Некоторые из них ссылались на несколько высказываний, которые позволяют им мыслить позитивно и оптимистично, даже в особо трудные времена.

"Что оставишь позади, найдешь впереди"

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Каждый сталкивается с препятствиями. Борьба с неудачами может уберечь от их повторения.

По словам Анни Халлилы, руководителя отдела людей и культуры финской производственной компании Framery, эта фраза означает, что оставление проблемы без внимания приведет к еще большей проблеме.

Например, если ваш друг неприятно пошутит над вами, если вы не обратитесь к нему сразу, это может создать впечатление, что можно шутить подобными словами в будущем.

"Не обращай внимания"

Согласно опросу Американской психологической ассоциации в 2022 году, более 25% американцев находятся в стрессе, который наносит вред их психическому здоровью и производительности, часто волнуются из-за обстоятельств, которые они не контролируют.

По словам Мейка Викинга, генерального директора Института исследования счастья, люди в Дании ежедневно используют фразу из трех слов, чтобы опередить это: "Не обращай внимания". Она воплощает глубокое принятие и освобождение от беспокойства.

"У кого-то счастье, у всех - лето"

Легко чувствовать самосознание или зависть, когда видишь, как другие люди делятся только своими лучшими моментами в социальных сетях. Счастливые люди признают, что у каждого бывают плохие дни, и нет смысла сравнивать себя с другими, даже когда им трудно.

В таких ситуациях финны употребляют древнюю фразу: "У кого-то счастье, у всех - лето". Другими словами, независимо от того, с чем вы имеете дело, лучшие дни придут.

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