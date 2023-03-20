Исследование показало, что пандемия не повлияла на уровень счастья людей.

Финляндия шестой год подряд признается самой счастливой страной в мире. Об этом свидетельствуют результаты Всемирного доклада счастья (World Happieness Report).

На втором и третьем месте оказались Дания и Исландия, на четвертом расположился Израиль. Далее идут Нидерланды. С 6 по 10 позицию занимают Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

Россия в новом рейтинге счастливых стран оказалась на 70-м месте. Украина заняла 92-ю строчку. В Украине, согласно отчету, на благосостояние повлияло полномасштабное наступление РФ, однако "несмотря на масштабы страданий и убытков в Украине, оценки жизни в сентябре 2022 года оказались выше, чем после аннексии Крыма в 2014 году, они подкреплены теперь более сильным чувством общей цели, доброжелательности и доверия к власти".

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В Украине, по данным отчета, обращает внимание The Guardian, благотворительность достигла рекордных уровней, а в России она значительно снизилась. Кроме того, чувство беспокойства значительно возросло в Украине, но осталось неизменным в РФ.

В хвосте рейтинга оказались Афганистан и Ливан, они заняли 137-е и 136-е места соответственно.

Как составляется рейтинг счастливых стран и какие позиции занимала Украина

Рейтинг составляется ежегодно с 2012 года. При его составлении эксперты анализируют ВВП на душу населения, уровень соцподдержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, уровень занятости населения, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

В 2018, 2019 и 2020 годах первое место в рейтинге занимала Финляндия.

В 2020 году Украина занимала 123 место среди 153 стран, в 2021-м наша страна расположилась на 69-й строчке среди 95 государств.

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