950-летние монеты, найденные охотниками за сокровищами, стали самой ценной находкой в ​​Великобритании.

В январе 2019 года семь друзей в Великобритании случайно нашли клад с монетами практически тысячелетней давности. Эти монеты, датируемые 1066–1068 годами, приобрел фонд South West Heritage Trust за 4,3 миллиона фунтов стерлингов (5,6 миллиона долларов США). Благодаря этому монеты стали самой ценной находкой в ​​Великобритании.

Как сообщает The Washington Post, охотники за сокровищами обнаружили в общей сложности 2584 серебряные монеты XI века - клад, который теперь признан самым ценным сокровищем, когда-либо зарегистрированным в Соединенном Королевстве.

Теперь, как сообщается, группа получит половину выручки от продажи, а остальная часть пойдет владельцу земли, где были найдены монеты.

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Уже со следующего месяца монеты будут выставлены в Британском музее в Лондоне.

По данным издания, клад содержит монеты, которые были отчеканены между 1066 и 1068 годами и изображают трех правителей:

Вильгельма I - первого нормандского короля, известного как "Завоеватель";

Гарольда II - последнего коронованного саксонского короля Англии;

Эдуарда "Исповедника" - последнего короля из дома Уэссекса, который правил до Гарольда II и позже был причислен к лику святых.

Откуда взялись монеты?

В октябре 1066 года Вильгельм Нормандский, считавший себя законным королем Англии, вторгся и разбил английскую армию во главе с Гарольдом II. Нормандское завоевание оставило важный след в архитектуре, законах, культуре и даже английском языке.

Монеты, по предположениям ученых, были захоронены "для сохранности во время восстаний на юго-западе против нового нормандского короля" около 1067 или 1068 года.

Напомним, в Италии после дождя неожиданно нашли монеты возрастом 2000 лет.

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