Ученые исследовали, почему именно в первый месяц года пары решают расстаться.

Именно в первый месяц года многие пары решают развестись, а первый рабочий понедельник января адвокаты даже назвали "днем развода". Об этом пишет University of Washington. При этом подчеркивает: речь идет не о непосредственной подаче документов на развод, а именно о "большом интересе" к разводу.

Между тем самая активная подача документов о разводе приходится на март и август, говорится в публикации.

Доцент социологии Вашингтонского университета Джули Брайнс привела данные исследования, которое проанализировало количество заявлений о разводе в штате Вашингтон в течение 14 лет. Оно свидетельствует, что решение развестись у людей появляется во время праздников.

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Брайнс объясняет это открытие увеличением у людей ожиданий в праздничный период, который часто сопровождается ощущением чего-то нового и возможностью наладить разрушенные отношения.

Отмечается, что предпраздничный период также сопровождается стрессом и финансовыми проблемами. И если ожидания не оправдываются, следствием может стать решение развестись, которое, в конце концов, завершится подачей заявления о разводе в марте или августе.

Еще одна связь между январем и разводами в том, пишет издание, что зимние праздники ассоциируются с семьей и празднованием, и в этот период заявление на развод может рассматриваться как табу. Однако после праздников все же должен произойти закономерный рост бракоразводных процедур.

Как сообщал ранее УНИАН, известная украинская актриса Елена Светлицкая раскрыла причину развода с мужем после 10 лет брака. Знаменитость более 10 лет находилась в отношениях с Николаем Светличным. Экс-супруги, которые поженились девять лет назад, воспитывают двух дочерей. Однако в этом году они поняли, что больше не могут быть парой. Елена в комментарии для программы "Тур звездами" отметила, что у них исчезли чувства друг к другу.

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