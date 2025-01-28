Жена Дмитрия Комарова на фоне слухов о разводе сделала заявление

Она вышла на связь со своими поклонниками.

Украинская ведущая Александра Кучеренко вышла с поклонниками на связь в своем блоге и поделилась серией черно-белых фото. На снимках она позирует в костюме, белой рубашке и галстуке.

Эти фотографии она подписала достаточно лаконично, но жизнеутверждающе:

"Не такие они уже и серые будни, если улыбаться".

Отметим, последнее время вокруг Александры Кучеренко и ее супруга Дмитрия Комарова ходит немало слухов. Поклонники подозревают, что они развелись.

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Все дело в том, что Комаров редко появляется в сети, также его не видно в блоге Александры. Комментировать свою личную жизнь пара отказывается.

Напомним, ранее ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров после слухов о разводе показался с другой девушкой. Они вместе побывали на съемке программы.

Известно, что сейчас Комаров снимает новый сезон программы "Мир наизнанку". Однако подробностей он пока не озвучивает.

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