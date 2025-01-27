Елена Светлицкая рассказала, знают ли уже дети о разводе родителей.

Украинская актриса Елена Светлицкая, которая снималась в картинах "Формула любви", "Мавки", "Алмазная корона", раскрыла причину развода с мужем. Артистка, которая объявила о разрыве с экс-возлюбленным в январе этого года, поделилась, как отреагировали дети на эту новость.

Знаменитость более 10 лет состояла в отношениях с Николаем Светличным. Экс-супруги, которые поженились девять лет назад, воспитывают двух дочерей. Однако в этом году они поняли, что больше не могут быть парой. Елена в комментарии для программы "Тур звездами" отметила, что у них исчезли чувства друг к другу.

Они уважают друг друга, но, несмотря на совместную жизнь, не чувствовали себя парой. Окончательно Елена и Николай поняли это в новогоднюю ночь, когда много часов непрерывно говорили о своих отношениях. Светлицкие подали заявление на развод и сейчас ждут решения суда.

"Мы очень давно начали об этом говорить. Просто мы не хотели это афишировать, потому что до последнего пытались сохранить нашу любовь, наши отношения. Но в новогоднюю ночь, когда я приехала к Николаю в Буковель, мы говорили с 12 часов ночи до самого утра. Реально, это было почти где-то девять часов. Мы обсуждали все и признались себе честно, что мы просто уже как влюбленные люди, уже не можем быть вместе. Мы очень уважаем друг друга, мы поддерживаем друг друга, но именно в таком амплуа мы больше не существуем. Мы подали заявление и ждем решения суда", - поделилась актриса.

Знаменитость указала, что их дети пока что ничего не знают о разводе. Она не думает, что сейчас им стоит что-то подробно объяснять, поскольку оба родителя, несмотря на разрыв, уделяют им много внимания. Однако бывают моменты, когда одна из дочерей интересуется, почему папа не приходит домой.

"Я не думаю, что надо детям прямо как-то это объяснять. Маша спрашивает, а где папа? А чего папа не пришел домой? Я не могу сказать просто, что они как-то обделены вниманием. Они и со мной проводят много времени, и Николай очень классный отец, я считаю, вообще он лучший отец для детей. Он человек замечательный, это правда. Просто из-за обстоятельств, из-за войны, из-за каких-то наших переживаний, чувства отошли на второй план", - считает Светлицкая.

В то же время, добавила Елена, она не исключает, что их развод с Николаем перерастет в перерыв в отношениях. По ее словам, "все может быть", и они снова станут парой в будущем. У супругов не было общего имущества, поэтому им нечего делить, а, следовательно, и процесс развода будет проще. После разрыва Елена фокусируется на себе и детях. Она планирует жить в квартире в Ирпене, в которой жила с бывшим.

"Сейчас буду заниматься собой, детками. У меня много на самом деле творческих планов. У нас планируется гастрольный тур, даже несколько. Поэтому сейчас сосредоточена на своей карьере, на своей реализации. Планирую остаться в той квартире, где мы сейчас живем, потому что она меня полностью устраивает, но, возможно, со временем все-таки перееду из пригорода в столицу. Потому что в Ирпене меня больше ничего не держит", - сказала артистка.

Напомним, ранее экс-супруга Дмитрия Ступки впервые назвала причину их развода. Полина Логунова также ответила, общается ли дочь с родственниками бывшего.

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