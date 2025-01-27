Елена Светлицкая отметила, что у них с мужем исчезли чувства друг к другу / скриншот Instagram

Украинская актриса Елена Светлицкая, которая снималась в картинах "Формула любви", "Мавки", "Алмазная корона", раскрыла причину развода с мужем. Артистка, которая объявила о разрыве с экс-возлюбленным в январе этого года, поделилась, как отреагировали дети на эту новость.

Знаменитость более 10 лет состояла в отношениях с Николаем Светличным. Экс-супруги, которые поженились девять лет назад, воспитывают двух дочерей. Однако в этом году они поняли, что больше не могут быть парой. Елена в комментарии для программы "Тур звездами" отметила, что у них исчезли чувства друг к другу.

Они уважают друг друга, но, несмотря на совместную жизнь, не чувствовали себя парой. Окончательно Елена и Николай поняли это в новогоднюю ночь, когда много часов непрерывно говорили о своих отношениях. Светлицкие подали заявление на развод и сейчас ждут решения суда.

"Мы очень давно начали об этом говорить. Просто мы не хотели это афишировать, потому что до последнего пытались сохранить нашу любовь, наши отношения. Но в новогоднюю ночь, когда я приехала к Николаю в Буковель, мы говорили с 12 часов ночи до самого утра. Реально, это было почти где-то девять часов. Мы обсуждали все и признались себе честно, что мы просто уже как влюбленные люди, уже не можем быть вместе. Мы очень уважаем друг друга, мы поддерживаем друг друга, но именно в таком амплуа мы больше не существуем. Мы подали заявление и ждем решения суда", - поделилась актриса.

Знаменитость указала, что их дети пока что ничего не знают о разводе. Она не думает, что сейчас им стоит что-то подробно объяснять, поскольку оба родителя, несмотря на разрыв, уделяют им много внимания. Однако бывают моменты, когда одна из дочерей интересуется, почему папа не приходит домой.

Елена Светлицкая / скриншот Instagram

"Я не думаю, что надо детям прямо как-то это объяснять. Маша спрашивает, а где папа? А чего папа не пришел домой? Я не могу сказать просто, что они как-то обделены вниманием. Они и со мной проводят много времени, и Николай очень классный отец, я считаю, вообще он лучший отец для детей. Он человек замечательный, это правда. Просто из-за обстоятельств, из-за войны, из-за каких-то наших переживаний, чувства отошли на второй план", - считает Светлицкая.

В то же время, добавила Елена, она не исключает, что их развод с Николаем перерастет в перерыв в отношениях. По ее словам, "все может быть", и они снова станут парой в будущем. У супругов не было общего имущества, поэтому им нечего делить, а, следовательно, и процесс развода будет проще. После разрыва Елена фокусируется на себе и детях. Она планирует жить в квартире в Ирпене, в которой жила с бывшим.

"Сейчас буду заниматься собой, детками. У меня много на самом деле творческих планов. У нас планируется гастрольный тур, даже несколько. Поэтому сейчас сосредоточена на своей карьере, на своей реализации. Планирую остаться в той квартире, где мы сейчас живем, потому что она меня полностью устраивает, но, возможно, со временем все-таки перееду из пригорода в столицу. Потому что в Ирпене меня больше ничего не держит", - сказала артистка.

Напомним, ранее экс-супруга Дмитрия Ступки впервые назвала причину их развода. Полина Логунова также ответила, общается ли дочь с родственниками бывшего.

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