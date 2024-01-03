У них разная цена, количество питательных веществ и лучший способ приготовления.

Красный, зеленый и желтый болгарский перец богаты витаминами и антиоксидантами, но у них есть некоторые отличия. Диетолог рассказал, в чем их разница и какой лучше выбрать.

"С точки зрения питания все три цвета полезны, и лучший выбор зависит от ваших конкретных диетических потребностей. Если вы ищете более высокое содержание витаминов А и С, Красный болгарский перец может быть вашим лучшим выбором. Если витамин К является для вас приоритетом, зеленый болгарский перец будет хорошим вариантом", - сказал клинический диетолог Гарима Гоял, которого цитирует indian express.

По его словам, красный перец наиболее зрелый, а потому будет более сладким и будет иметь самый высокий уровень питательных веществ.

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"Красный болгарский перец содержит больше витамина А, чем зеленый и желтый перец. Витамин А необходим для поддержания здоровой кожи, зрения и иммунной функции. Кроме того, красный болгарский перец обычно имеет более высокий уровень витамина С, чем зеленый и желтый. Витамин С является антиоксидантом, который поддерживает иммунную систему и помогает организму усваивать железо", – рассказал Гоял.

В то же время зеленый болгарский перец собирают до полного созревания. Из-за этого он имеет горьковатый вкус, но при этом является отличным источником витамина К, который имеет решающее значение для свертывания крови и здоровья костей. Также зеленый перец обеспечивает достаточное количество витамина С.

Желтый болгарский перец занимает промежуточное звено между красным и зеленым по уровню спелости и питательности.

"У него более мягкий вкус, чем у красного болгарского перца, но он все же сладкий. Как красный и зеленый болгарский перец, желтый богат витаминами А и С", — сказал Гоял.

Как выбирать перец для приготовления

Красный болгарский перец хорошо подходит к блюдам со сладким или дымным вкусом, его лучше выбирать для фарширования и жарки. Кроме того, он лучше поддается запеканию и приготовлению на гриле, а в салате будет сладким и сочным.

Зеленый перец чаще используют в пикантных блюдах и добавляют в салаты в качестве хрустящего элемента. Также его лучше выбирать для зажарки, поскольку из всех трех именно этот перец лучше всего переносит высокие температуры.

В то же время желтый - является универсальным вариантом. Он отлично подходит для тех, кто предпочитает более тонкий вкус в своих блюдах. Его можно как добавлять сырым, так и подвергать температуре.

Говоря о стоимости, красный часто является самым дорогим среди них, потому что он созревает дольше. Самым бюджетным является зеленый, поскольку его собирают раньше, то и ухода он требует меньше. Желтый перец и здесь занимает среднюю позицию. Наличие всех трех может варьироваться в зависимости от сезона и региона.

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