Правильное время для завтрака поможет снизить кровяное давление, а также сбросить вес.

Имеет ли значение время, в которое вы едите, когда речь идет о вашем здоровье? Новое научное исследование показывает, что да. Как пишет портал Eat This, ученые проанализировали несколько прошлых исследований, посвященных интервальному голоданию и здоровому снижению веса. Они не только выяснили, существует ли связь между прерывистым голоданием и здоровьем, но и сравнили эффект от различных режимов питания.

Так, исследователи обнаружили, что у людей, которые завтракали до 11 утра и совершали последний прием пищи около 17:30, снижалось кровяное давление, а также происходила потеря веса. При этом интересно, что более раннее время приема пищи оказалось более полезным для здоровья, чем то же количество калорий, съеденное позже в течение дня.

Почему ранний завтрак может принести пользу вашему здоровью

По мнению доктора Марии Терезы Антон, врача-эндокринолога и преподавателя Центра долголетия Pritikin, причина, по которой ранний прием пищи, как предполагается, приводит к потере веса и снижению кровяного давления, заключается в том, что он может лучше работать с циркадным ритмом организма, который влияет на эффективность обмена веществ.

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Прошлые научные исследования показали прямую связь между циркадным ритмом (физическими, психическими и поведенческими изменениями, которые человек испытывает в течение 24 часов) и метаболизмом. Например, недостаточный сон - один из способов нарушения циркадного ритма, который может замедлить метаболизм. Аналогичным образом, наука доказала, что питание, не соответствующее циркадному ритму, также может замедлить метаболизм. Доктор Антон объясняет, что, согласно новому исследованию, более раннее время приема пищи лучше всего согласуется с циркадным ритмом, поэтому оно может привести как к снижению кровяного давления, так и к потере веса.

Таким образом, доктор Антон рекомендует завтракать до 11 утра и заканчивать прием пищи около 17:30. Конечно, это возможно не для всех, но самое главное - это устойчивый режим питания.

В то же время, по ее словам, важно отметить, что само по себе ограничение рациона во времени не гарантирует потерю веса или снижение кровяного давления; важно также поддерживать дефицит калорий. Таким образом, тот, кто придерживается режима ограниченного питания, но ест высококалорийную вредную пищу, скорее всего, получит меньше пользы для здоровья, чем тот, кто ест менее калорийную и богатую питательными веществами пищу, но не придерживается такого режима.

Диетолог рекомендует начинать день с низкоуглеводного завтрака, богатого белками, например, омлет из яичных белков с овощами, парфе из обезжиренного греческого йогурта, творог или салат-латук с индейкой и авокадо. Это поможет насытиться, предотвратить скачок глюкозы в крови и не допустить перекуса или переедания в течение дня.

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