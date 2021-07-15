Мужчину оштрафовали на 850 гривен.

Пьяный житель Днепра вызвал патрульных на водителя, который отказался дать ему сигарету.

Об этом сообщают в патрульной полиции Днепра.

На спецлинию 102 поступил вызов о том, что на улице Янтарной водитель автомобиля Ford употребляет алкогольные напитки, а на сиденье в авто лежит автомат Калашникова.

Патрульные прибыли на место происшествия, но обнаружили, что водитель авто был трезв и оружия не имел.

Читайте такжеРодители сослали 13-летнюю дочь на необитаемый остров за плохое поведениеМужчина пояснил, что несколько минут назад к нему подошел неизвестный, с которым у него возник конфликт, потому что он отказался угостить его сигаретой.

Патрульные позвонили заявителю и попросили его выйти. Пьяный 33-летний мужчина вышел к полицейским.

Как выяснилось, он уже был осужден ранее. Свой поступок он объяснил тем, что развелся с женой и уже несколько дней употребляет алкоголь.

Патрульные составили на него административные материалы по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП.

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Автор: Людмила Жерновская