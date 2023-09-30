В ней он обнаружил фаллические символы всех возможных размеров и форм.

Заядлый путешественник 25-летний португалец Даниэль Пинто во время очередного путешествия по странам Западной Азии случайно "открыл" в Бутане (небольшая страна рядом с Бангладеш) "деревню пенисов".

Мужчина успел побывать в более чем 121 стране мира, но такой странности еще не видел, отмечает в своем сюжете Independent. Поселение, переполненное фаллическими символами всех форм и размеров, называется Сопсокха. Оно находится западнее от центра страны, в окружении характерных для этой местности рисовых полей.

Несмотря на то, что село не может похвастаться прямым выходом к морю или другими туристическими достопримечательностями, его пикантные орнаменты, статуи, изображения и предметы, выполненные на соответствующую фаллическую тематику, более чем привлекают иностранцев.

Туристов привлекает в Сопсокху местный храм Чими Лхакханга. Его также называют его "храмом плодородия".

"Многие люди совершают паломничество в храм, женщинам, которые пытаются забеременеть, дают деревянный фаллос и приказывают трижды обвести им вокруг храма, а некоторые люди в Бутане имеют в своих домах священные фаллические символы, чтобы стимулировать плодородие", - пишет издание.

Сам храм переполнен историями успеха о том, как той или иной паре удалось удачно забеременеть после молитв и посещения Чими Лхакханга.

"В храме вы найдете фотографии с историями успеха пар, которые пытались забеременеть, а потом поехали в деревню и вскоре это сделали", - рассказал Пинто.

По словам путешественника, он также простоял в храме несколько часов. "Этого достаточно. Погулял, увидел храм и пообедал", - вспомнил он.

Пинто рассказал, что деревня также привлекает туристов большим ассортиментом сувениров - их продают паломникам в память о путешествии. В ассортименте: куклы в форме пениса любой формы, размера и цвета, также доступны футболки, плакаты и другие изделия - буквально все, что только можно придумать, в форме пениса, заявил Пинто.

В то же время он добавил, что на территории Бутана существуют довольно строгие привила для туристов. В частности, Даниэль все время был вынужден путешествовать в сопровождении местного представителя власти.

Отмечается, что Бутан - одно из самых дорогих государств по уровню туристического налога. С туристов взимают плату в фонд устойчивого развития (SDF) на уровне 200 долларов за ночь. Такие бешеные цены в Бутане установили в 2022 году после пандемии коронавируса, когда страна вновь открыла свои границы для иностранцев. До этого сумма налога была на уровне 65 долларов США за сутки.

В этом году власти обещали, что снизят уровень налога для иностранцев, которые планируют остаться в Бутане дольше 4 ночей, но этого пока не произошло.

Туристы больше не заинтересованы ехать в Китай

Отметим, на фоне обострения геополитических отношений между Западом и Китаем многие иностранцы начали игнорировать Китай, как потенциально интересную туристическую страну.

По данным The Wall Street Journal, такая тенденция особенно заметна в крупных городах КНР, например, в Пекине или Шанхае. В начале 2023 года количество туристов составляло менее четверти показателя 2019 года. Если тогда в первом полугодии Китай посетило 3,7 миллиона иностранцев, то в 2023 году - в страну "большого солнца" приехало лишь 52 тысячи человек.

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