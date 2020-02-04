Не коронавирусом единым: эксперты назвали самые безопасные страны Азии для посещения в 2020 году

Связанные со здоровьем риски также сыграли свою роль в рейтинге, но ситуация может еще измениться с учетом развития коронавируса.

Смертельный коронавирус, вспыхнувший в Китае и уже распространившийся за его пределы, не мог не повлиять на туристическую индустрию, причем не только в этой стране, но и по всей Азии. Однако эпидемия – не единственный критерий, определяющий «безопасность» страны для путешественников.

Читайте такжеВласти Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

Глобальный туристический портал Big 7 Travel назвал самые безопасные для посещения страны Азии, основываясь на разработанном специалистами по управлению рисками путешествий International SOS обзоре рисков для здоровья и безопасности по направлениям в 2020 году. Главным образом оценивались угрозы, которую представляют для путешественников такие факторы, как политическое насилие, социальные беспорядки, насилие и мелкая преступность. Связанные со здоровьем риски также сыграли свою роль в рейтинге, но ситуация может еще измениться с учетом развития коронавируса.

Самые безопасные для посещения страны Азии в 2020 году

1. Южная Корея. Из всех азиатских стран на карте только пять были оценены как имеющие «низкий медицинский риск путешествия», среди них и Южная Корея. Качественная медицинская помощь доступна по всей стране, потому здесь существует низкий риск инфекционных заболеваний.

2. Япония. В первую очередь эксперты отмечают низкий уровень насильственной преступности в этой стране и преступлений на расовой или политической почве, а также слабую вероятность гражданских беспорядков. Кроме того, в Японии крайне редко случаются перебои с общественным транспортом.

3. Тайвань. Исследование показало, что в этой стране службы безопасности и экстренной помощи эффективны, а инфраструктура – надежна. Террористические акты крайне редки, а уровень насильственных преступлений низок по мировым стандартам.

4. Макао. Этот регион, известный своими казино и современной архитектурой, является одним из самых безопасных для посещения в Азии в 2020 году. Поскольку город упорно работает над развитием своей туристической индустрии, правительство Макао стремится также гарантировать максимально низкий уровень преступности.

5. Гонконг. Несмотря на растущее беспокойство по поводу присутствия коронавируса в Гонконге, это довольно безопасное место для путешествий. Риски грабежей и терроризма здесь оценивались как крайне низкие, в то время как наибольшую угрозу для путешественников представляли карманники и возможность стихийного бедствия.

Читайте такжеНазваны самые популярные туристические города мира

6. Сингапур. Международное исследование показало, что Сингапур является азиатской страной со «средним риском безопасности путешествий». Такие страны могут периодически испытывать политические волнения, протесты и рост уровня мелкой преступности по сравнению со странами с низким уровнем риска. Однако Сингапур остается довольно безопасным местом для путешественников благодаря своей инфраструктуре.

7. Вьетнам. Эта страна со «средним риском для безопасности путешествий» занимает довольно высокий рейтинг как безопасная страна для посещения в Азии благодаря качественной медицинской помощи от отдельных поставщиков и надежных экстренным службам. В то же время на рейтинг страны влияет небольшой риск пищевых или водных заболеваний, особенно для западных путешественников.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Японии тысячи туристов заблокированы на круизном лайнере из-за коронавируса.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.