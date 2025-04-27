С помощью простой диагностики можно узнать скрытые предпочтения и наклонности.

Некоторые люди склонны "копаться в себе" и открывать новые грани своей же личности, своего же характера. Человеческая душа - всегда загадка, причем, не только чужая, но и собственная. Пройдите быстрый психологический тест, чтобы узнать о себе нечто новое.

Тест на тип личности по картинкам - какие очки вы бы надели

Данный психологический тест по картинкам расскажет, к какому типу людей вы относитесь - к консерваторам или исследователям. Насколько вы любопытны и легки на подъем, чему вы больше радуетесь - новым возможностям или стабильности. Все, что вам нужно сделать - выбрать очки, которые вы бы купили себе и надели.

Фиолетовые очки

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Если выбрали первый вариант, то, скорее всего, вы настоящий исследователь. Вам интересно все новое, хочется как можно больше в жизни увидеть, попробовать и узнать. Вы любите открывать для себя неизведанные места, пытаетесь разобраться в том, с чем раньше не сталкивались. Вас можно назвать авантюристом, которого утомляет рутина. Вы всегда открыты новым впечатлениям, опыту и людям, поэтому с легкостью "ныряете" в другие культуры и неопробованные ранее сферы деятельности.

Вы способны без колебаний переехать в другой город или страну, выучить чужой язык, поменять сферу деятельности. Неопределенность вас не пугает, потому что у вас гибкий мозг - он может подстроиться под любые обстоятельства. Будьте осторожны - иногда ради "острых ощущений" вы можете пойти на неоправданный риск и навредить себе.

Черные очки

Выбор второго типа очков подскажет, что человек, которому они понравились, более консервативный. Ему не нужна частая смена обстановки, он ищет стабильности и стремится к ней. Не склонен "витать в облаках", скорее выберет путь более "земной". Если вы узнаете себя в таком описании, значит все друзья и родные подтвердят, что вы очень надежный и ответственный человек. Чтите традиции и семейные ценности, сможете помочь в беде и решить трудную ситуацию. В этом и есть ваша сила - в стойкости и уверенности, но и без слабости не обошлось.

Негативной стороной такого мировосприятия может стать неготовность к переменам, всяческое откладывание любых новшеств, а также застревание в зоне комфорта и нежелание что-либо менять, даже если уклад жизни вас не устраивает.

Желтые очки

Третий вариант выбирают люди, которых можно назвать очень последовательными. Они находятся где-то между первым и вторым типом личности, оба из которых были описаны выше. Если вы бы носили такие желтые очки, как на картинке, то, скорее всего, вы очень логичны в своих действиях и мыслях. Привыкли идти по жизни последовательно, тщательно взвешивая решения. Импульсивные поступки вам не свойственны, но вы можете просчитать ситуацию на несколько шагов вперед и предсказать ее финал. Интересно, что и ваши действия предсказать нетрудно.

Такой подход к жизни вас не пугает, вы считаете, что система - это лучшее, что придумал человек. Если правильно организовать все вокруг себя, то не придется ничего придумывать, ведь абсолютно все уже давно придумано, осталось только правильно воспользоваться. Преимущество такого мировоззрения в стабильности психики и аналитических способностях. Недостатком может стать излишняя жесткость и бескомпромиссность по отношению к людям с другим характером.

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