Психологи советуют избегать этих формулировок, или по крайней мере учитывать контекст ситуации.

Существует тонкая грань между вежливостью и непреднамеренной грубостью. Иногда фразы, которые мы считаем вежливыми или говорим их с добрыми намерениями, могут показаться оскорбительными или грубыми.

Часто дело в контексте, тоне и подаче. Издание Hackspirit приводит перечень из 7 таких фраз, которые следует употреблять с максимальной осторожностью и учитывая контекст ситуации:

Ты выглядишь уставшим . Сказать кому-то, что он выглядит уставшим, означает указать, что он выглядит не лучшим образом. Хотя намерение может заключаться в том, чтобы выразить беспокойство или заботу, это может легко выглядеть как негативный комментарий относительно внешнего вида человека. Без обид, но ... Эта словесная конструкция часто используется как способ смягчить удар потенциально оскорбительного утверждения. Но давайте будем реалистами. Чаще всего то, что следует за этой фразой, является оскорбительным или критическим. Если вы действительно хотите дать отзыв или высказать свое мнение, не будучи грубым, просто будьте прямым и внимательным в своем подходе. Я не хочу перебивать, но ... Хотя это может показаться невинным способом вмешательства, часто это воспринимается как грубость. Говоря это, вы признаете, что перебиваете оратора, что может выглядеть как неуважение. Это создает впечатление, что то, что вы должны сказать, важнее, чем то, что сейчас говорит другой человек. Более вежливым подходом было бы дождаться паузы или перерыва в разговоре, прежде чем высказывать свои мысли. И если вам действительно нужно вставить слово, простого "извините" должно быть достаточно. Ты похудел ! Эту фразу часто используют как комплимент, но она может непреднамеренно вызвать дискомфорт или страдание. Для начала это означает, что человек выглядел менее привлекательным до того, как похудел, что может нанести ущерб его самооценке. Это также предполагает, что потеря веса является целью, к которой они стремились, что может быть не так. Это была просто шутка . Юмор может быть отличным способом поднять настроение и сплотить людей. Но иногда то, что кажется смешным одному человеку, может оскорбить другого. И в таком случае не имеет значения, сказали ли вы сознательно что-то оскорбительное или просто шутили. Успокойся . Сказав кому-то "успокоиться" в горячий момент, вы скорее обострите ситуацию, чем действительно успокоите. Эта фраза может показаться пренебрежительной и грубой, поскольку она унижает чувства другого человека. Это свидетельствует о том, что их реакция является несоответствующей или чрезмерной, что может вызвать у них ощущение, что их не понимают или унижают. Ты чрезмерно реагируешь . Эта фраза, пожалуй, одна из самых вредных вещей, которые вы можете сказать тому, кто выражает свои чувства. Сказать кому-то, что они чрезмерно реагируют, - это форма подавления другого человека, поскольку это ставит под сомнение его восприятие реальности и сводит на нет его эмоции.

Другие интересные материалы на тему психологии

Как писал УНИАН, колоссальная разница между экстравертами и интровертами часто становится причиной недоразумений и ссор. Психологи выделили 10 вещей, которые раздражают интровертов и о которых стоит знать экстравертам.

Видео дня

Также мы рассказывали, что умные люди умеют держать свои секреты при себе. Есть девять вещей, которые они просто не раскрывают, независимо от обстоятельств, и это помогает им сохранить собственные границы.

Вас также могут заинтересовать новости: